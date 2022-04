À l'instar de beaucoup de wilayas du Centre du pays, Bouira a enregistré une forte pluviométrie durant ces derniers jours. Le service de la météo parle informe de 49 mm d'eau enregistrés.Il s'agissait, en fait, de pluies douces et prolongées, pratiquement toutes les quantités tombées ont été absorbées par les sols ou acheminées directement vers barrages de la région. D'ailleurs, selon Smaïl Abdelkrim; le directeur des ressources en eau de la wilaya de Bouira, les taux de remplissage au niveau des trois barrages ont été augmentés ces trois derniers jours.

Pour rappel, il y a quelques mois, l'absence prolongée des pluies a fait craindre un éventuel stress hydrique dans la région. En effet, les débits des barrages de la wilaya, notamment Kudiet Acerdoun et Sed Lekhel ont atteint les plus bas niveaux de leur contenance habituelle. Le DRE précise, par ailleurs, que le barrage de Koudiet Acerdoune a récupéré après ces dernières averses, pas moins de 4 millions de mètres cubes, il contient désormais 24,5 millions de mètres cubes, ce qui représente environ 4 pour cent de son débit global. Ce barrage de Koudiet Acerdoune est le deuxième plus grand barrage du pays après celui de Beni Haroun. Quant au Sed Lekhel, il a été augmenté de 225ooo mètres cubes, ce qui represente 8 pour cents de son volume global. Enfin, le barrage de Tilezdit, le seul qui n'a pas été vraiment impacté par le manque d'eau de pluie, a toujours été plus ou moins confortable. Tilezdit, pour rappel, alimente une grande partie de la wilaya de Bouira et même quelques wilayas limitrophes, à savoir Médéa, Msila et Tizi Ouzou. Ce barrage aussi a pu récupérer environ 490000 mètres ubesc, ce qui augmente son débit actuel à plus de 98 millions de mètres cubes qui représentent environ 74 pour cents de son débit global.

Le même interlocuteur fait savoir que selon les prévisions météo, d'autres orages seraient attendus dans la région, ce qui confortera davantage les réserves d'eau de la wilaya. Il faut rappeler que la wilaya de Bouira, de par sa spécificité agricole, aura besoins de grandes quantités d'eau, pas seulement pour l potable, mais surtout d'irrigation. Bouira est connue pour être le grenier du Centre du pays en productions céréalières et même maraîhères. Les fellahs, ces derniers jours, suite aux fortes pluies enregistrées, ont affiché leur satisfaction quant à une bonne saison agricole. D'ailleurs, il est fortement constaté que les vastes plaines d'el Asnam, M'Chédallah et Aïn Bessem sont toutes vertes et les cultures paraissent en bon état, le fantôme du stress hydrique serait parti.

Là, il est bon de rappeler que les services de la wilaya de Bouira avaient anticipé l'idée d'un stress hydrique probable.Pour cela, plusieurs opérations ont été menées, notamment dans les daïras de Sour El Ghozlane et Lakhdaria, ce sont les régions les plus impactées. Des operations d'urgence telles que la réhabilitations d'anciens puits, la réalisation de nouveaux forages et la révision des réseaux de raccordements aux barrages etc. Encore, une remarque de taille a été faite par les citoyens, notamment les agronomes et forestiers. Ils parlent déjà d'un printemps,voire de la plus belle saison qu'on n'a pas vue depuis très longtemps, ils parlent également de la régénération de certaines forets incendiées d'une manière extraordinaire.