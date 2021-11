De fortes pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, ont affecté, hier,plusieurs wilayas de l'ouest et du centre du pays. Ces fortes ondées ont déferlé à partir de samedi à midi, comme l'annonçait, auparavant, un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (ONM). Les wilayas concernées par ces fortes précipitations, accompagnées parfois de vents conséquents, sont Mostaganem, Chlef, Aïn Defla, Blida, Tipaza et Alger, précise la même source, qui ajoute que les quantités de pluie attendues sont estimées entre 60 et 80 mm, pouvant atteindre ou dépasser localement 120 mm, durant la validité du BMS s'étalant de samedi à 12h00 à dimanche à 12h00 et même plus tard dans la journée comme l'on a pu le constater hier. Cette perturbation, du reste «normale» pour la saison, accompagnée de rafales de vent sous orages, a touché également les wilayas d'Oran, Mascara, Saïda, Relizane, Tiaret, Tissemssilt, Médéa et Boumerdès. Les quantités de pluie sont estimées pour ces wilayas entre 40 et 60 mm selon l'ONM. Localement, elles ont dû atteindre ou dépasser localement 80 mm, durant la validité de cette prévision, précise l'Office national de la météorologie. Au-delà de ces prévisions que transmet quotidiennement l'ONM, il y a lieu de constater que l'automne veut carrément nous faire «oublier» les fortes canicules vécues cet été et effacer les traces de sécheresse subie lors de cette période et même auparavant pendant le printemps lorsque les pluies bienfaitrices de la saison étaient attendues et fort espérées par les fellahs qui craignaient alors le pire. Ces fortes pluies ont, toutefois, été enregistrées à partir de vendredi soir. La Protection civile appelle les citoyens à davantage de prudence et de vigilance et à suivre les consignes de sécurité, avait précisé la même source dans son BMS qui prévoyait de fortes chutes de pluie sur les régions côtières et intérieures du pays pouvant atteindre ou dépasser localement 120 mm. Un BMS de catégorie «Orange», émis par l'ONM prévoyait de fortes chutes de pluie sur les régions côtières et intérieures du pays où les quantités attendues de pluie sont estimées entre 60 et 80 mm et pouvant dépasser 120 mm. Aussi? la direction générale de la Protection civile (Dgpc) a appelé les citoyens à suivre les bulletins météorologique sur les médias et les réseaux sociaux, à s'éloigner des oueds et des poteaux électriques et à éviter les crues et les zones inondées aussi bien pour les piétons que pour les véhicules. Les citoyens sont appelés, également, à dégager les voies où s'écoulent les eaux en curant les avaloirs qui se trouvent devant leurs domiciles ou leur lieu de travail sans pour autant prendre le risque de curage des canaux d'assainissement, a recommandé la même source qui a appelé les citoyens à se mettre à l'abri dans des lieux sûrs, à éviter de sortir de chez eux ou de conduire leurs véhicules sauf en cas de nécessité tout en respectant les règles de conduite sécurisée dans de telles conditions. Les services de la PC n'ont pas manqué d'exhorter les conducteurs de véhicules à respecter les règles de conduite en veillant à observer la distance de sécurité et à réduire la vitesse en vue d'éviter les accidents de la circulation.