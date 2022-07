La circulation des trains en partance d'Alger vers les villes de l'est et du sud-est demeure suspendue jusqu'à nouvel ordre, apprend-on des services de la gare ferroviaire de Bouira. Pour rappel, c'est à cause de ce train de transport de marchandise qui a déraillé vendredi passé aux environs de 18 h, au lieudit Tiliouine, tout près de la ville de Lakhdaria. Il s'agit d'un train constitué de 25 wagons dont 14 sont sortis des rails. En urgence, les éléments de la Protection civile ont rejoint les lieux. Le lieutenant Yousef Abdat chargé de communication des pompiers fait savoir que fort heureusement, il n'y a pas eu de gros dégâts humains à part un employé de ce train qui a été légèrement blessé. Par contre de gros dégâts matériels sont remarquables. Ainsi, le soir même, les agents de la Sntf sont arrivés sur les lieux et ont procédé au transbordement des voyageurs. En effet des dessertes par bus ont été effectuées entre les deux gares ferroviaires Aomar et Lalhdaria.

En parallèle, l'opération de relevage des wagons déraillés a été entamée. Le lendemain samedi, sur les lieux de l'accident, les responsables de la Sntf sont revenus sur quelques détails du déraillement. Ils font savoir d'abord qu'il s'agissait d'un accident dont les causes sont purement techniques et excluent toute suspicion d'acte criminel. Quant aux dégâts matériels, il a été expliqué que sur les 25 wagons du train, seuls 14 ont déraillé, et parmi les 14 wagons déraillés l'on parle de seulement quatre wagons remplis de blé; lesquels, fort heureusement n'étaient pas endommagés. Les autres compartiments étaient soit vides, soit juste des citernes de gasoil également vides. Toujours sur les lieux du déraillement, l'on remarque l'opération de relevage qui se poursuit moyennant de gros moyens matériels.

L'on apprend que même de grandes grues spéciales seraient acheminées depuis d'autres villes. À souligner également que les agents de la Protection civile n'ont pas quitté les lieux et oeuvrent activement dans cette opération de relevage à côté d'autres services, entre autres les agents des collectivités locales. À l'heure actuelle, le trafic ferroviaire sur cette ligne, de Ténia vers l'est du pays est toujours suspendu, en attendant la fin de l'opération de relevage et toutes les réparations qui s'avéreront utiles, font savoir les employés de la Sntf. Restons toujours dans les accidents de la circulation, les sapeurs- pompiers de Bouira ont enregistré hier matin deux cas, le premier c'était aux environs de 7h05 minutes sur la RN 18, au lieudit Haouch El Kobania dans la commune de Aïn Bessem, c'était le dérapage d'un véhicule, bilan une personne de 66 ans décédée et deux autres passagers sous le choc. Le deuxième accident, selon un communiqué de la Protection civile, s'est produit sur l'autoroute Est-Ouest, tout près du tunnel Aïn Chriki, il s'agit d'un carambolage entre trois véhicules légers, deux camions et un bus de transport de voyageurs, là, où il a été déploré trois personnes blessées et évacuées en urgence par les éléments de la Protection civile vers l'hôpital. La saison estivale est connue par une forte circulation routière, d'où l'appel à la plus grande vigilance des usagers de la route.