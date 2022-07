Les échanges commerciaux entre la France et l'Algérie marquent-ils un tournant? Les statistiques du premier trimestre 2022 indiquent que c'est le cas. Le solde commercial est en faveur de l'Algérie durant cette période. Ce qui constituerait un événement «historique» si cette tendance venait à se confirmer. Les exportations françaises vers l'Algérie, ont en effet reculé de 19% durant le premier trimestre 2022, par rapport au premier trimestre 2021, atteignant 807 millions d'euros selon les chiffres publiés par les douanes françaises, contenues dans la «Lettre économique d'Algérie n°108 mai-juin 2022», une publication bimestrielle du Service économique régional d'Alger, de la direction générale du Trésor français. Alors que dans le même temps les importations françaises ont connu une hausse de 62% par rapport aux trois premiers mois de l'an dernier, grâce notamment aux hydrocarbures. Une hausse portée par des cours de l'or noir qui ont connu un bond prodigieux depuis le début du conflit armé russo-ukrainien à l'instar des cours du Brent, référence du pétrole algérien, qui avait frôlé les 140 dollars dans la nuit du 6 au 7 mars dopés par l'aggravation du conflit en Ukraine et l'arrêt quasi total des exportations de pétrole russe. C'est dans ce contexte que les achats français ont bondi. Les importations françaises de biens algériens restent composées à 88% d'hydrocarbures. La tendance résulte d'une hausse de 87% (à 986 millions d'euros) des importations françaises d'hydrocarbures algériens, principalement portée par l'effet prix, soulignent les rédacteurs du document français. Au premier trimestre 2022, les ventes en France de pétrole algérien progressent ainsi de 46%, s'élevant à 507 millions d'euros, et celles de gaz naturel augmentent de 168%, à 482 millions d'euros. En revanche, les importations françaises de produits pétroliers raffinés algériens reculent de 21% à 188 millions d'euros, ont-ils précisé. Parmi les causes de cette nouvelle donne qui n'ont pas été relevées par les douanes françaises, figure la réduction de la facture astronomique des importations algériennes qui saignait l'économie nationale dont le président de la République avait fait une de ses priorités dès le début de son quinquennat. Elle doit être ramenée de 60 milliards de dollars, un record atteint en 2014 à quelque 30 milliards de dollars. «L'État s'est orienté vers la rationalisation des dépenses et la maîtrise des importations, loin du gaspillage et de la corruption qui marquaient les opérations d'importation», avait déclaré, le 22 septembre 2021 le Premier ministre Aïmene Benabderrahmane, lors d'une séance plénière au Sénat consacrée au plan d'action du gouvernement. À ce titre, les principaux postes d'exportations françaises vers l'Algérie sont en recul. C'est en particulier le cas des produits agricoles (-58% à 87 millions d'euros), équipements mécaniques (-26% à 174 millions d'euros) et des matériels de transport (-9% à 170 millions d'euros) souligne le rapport des douanes françaises. Ce qui n'a par contre pas empêché les échanges commerciaux entre les deux pays de progresser et ce malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire. Les échanges commerciaux algéro-français ont progressé de 17%, à 2,1 milliards d'euros au premier trimestre 2022, notent les experts français. Il faut rappeler que l'Algérie représentait en 2020 un des principaux excédents commerciaux français (1,5 milliard d'euros, le 6e solde positif au niveau mondial). Il faut noter aussi que la France est l'un des principaux clients de l'Algérie, le deuxième en 2020 (13,3% du total des exportations algériennes), derrière l'Italie (14,7%), mais devant l'Espagne (10%) ou bien la Chine (5%). La balance penche cette fois- çi du côté algérien. Le solde commercial de la France avec l'Algérie passe d'un excédent de 156 millions d'euros au premier trimestre 2021, à un déficit de 519 millions d'euros au premier trimestre 2022, soulignent les douanes françaises.