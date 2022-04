En application des instructions du chef de l'exécutif, les services de la daïra d'Adekar ont organisé en collaboration avec les agents des travaux publics de la commune de Beni Ksila, des forêts, du bureau de l'office de promotion et de gestion immobilière et du mouvement associatif, un vaste processus de nettoyage et de désinfection le long de la Route nationale n°24. Divers déchets ménagers et autres verres et solides ont été enlevés et évacués tout au long de cette Route nationale, qui fait parler d'elle pas seulement en matière d'hygiène,, mais également en matière de sécurité tant sa chaussée est dégradée. Cette initiative est appelée à s'élargir à d'autres communes que traverse ce tronçon routier, mais également à d'autres axes routiers nationaux, dont les abords sont envahis par des détritus. C'est l'unique distinction que l'on peut retenir des Routes nationales de la wilaya de Béjaïa depuis des années. Et les initiatives similaires de nettoiement, mobilisant les travailleurs de la DTP et des communes territoriales, ont eu lieu dans le passé pour ne pas dire à la veille de chaque saison estivale. À défaut d'une politique bien étudiée en matière de collecte des ordures ménagères, les pouvoirs publics versent, de nouveau, dans des opérations éphémères, qui laissent propres nos routes et nos cités, juste le temps d'une journée ou deux, avant de se voir de nouveau envahies par les ordures ménagères et divers détritus. C'est connu depuis le temps que les Routes nationales font «peau neuve» dès le mois d'avril ou mai chaque année. Les engins de la direction des travaux publics, ceux des communes limitrophes et de l'Office national d'assainissement se mettent à l'oeuvre, débarrassant les abords des routes des déchets jetés, pêle-mêle, par les usagers. Des milliers de sachets noirs sont alors entassés sur les bordures des routes en attendant leur enlèvement vers les décharges publiques, souvent non contrôlées et qui poussent comme des champignons un peu partout. À situation exceptionnelle, moyens humains et matériels exceptionnels. C'est le constat en vigueur depuis quelques jours sur la RN 24 et probablement sur les autres axes routiers dans les prochains jours, qui donnaient l'impression d'être à l'abandon. L'incivisme des citoyens et d'autres individus, qui n'ont d'autre choix que de jeter leurs déchets, en l'absence d'endroits adéquats, n'a pas été sans conséquence sur les abords des routes, devenus des réceptacles à ciel ouvert. Par conséquent, les ordures ménagères s'amoncelaient au fil des jours, donnant aux routes un visage, dont ne peut s'enorgueillir la région, souvent qualifiée de perle de la Méditerranée. Face à la démobilisation des responsables concernés, le chef de l'exécutif avait estimé, récemment, lors d'une réunion consacrée spécialement à la préparation de la saison estivale, nécessaire de réagir promptement pour mettre fin à cette situation qui perdure. Faut-il pour autant inscrire tout ce branle-bas de combat dans la durée?. Assurément, oui; et cela ne peut se faire sans une politique adéquate.