Suite à l'opération militaire menée par les forces de l'Armée nationale populaire dans les massifs de la forêt de Oued Eddouar, commune de Béni Zid, daïra de Collo relevant de la wilaya de Skikda, où sept terroristes ont été abattus, le ministère de la Défense nationale a diffusé les noms des criminels qui ont été identifiés. Il s'agit de Fare Rachdi, alias Abdelhaye ayant rejoint le maquis en 1994, Fakousse Abdelkrim, alias Nouh qui a rallié les groupes terroristes dans la même année soit en 1994, Dib Ilyès, dit Abousmaïl, lequel, quant a lui, a pris le maquis en 1995, Bouisri Kamel, surnommé Ibrahim Al Qaïda, qui a pris les armes en 1996, Ghadbane Abdelkrim alias Abbès Lakhroubi, qui a rejoint les groupes terroristes en 2002, Youcef Khaled dit El Kaâkaâ, qui a rallié les criminels en 2008 et Saket Azzeddine alias Djebeur El Marrouki lequel a pris le chemin de l'enfer en 2009. Ces vétérans, criminels pour certains, ont repris le maquis, après une reddition. Ils ont été incapables de réintégrer la société non pas par discrimination populaire, mais pour leur esprit arriéré. Cette opération déclenchée sur la base de renseignements, est toujours en cours pour débarrasser la région de ces résidus, avait précisé le MDN, dans un communiqué transmis à notre rédaction. Pour rappel, la même source avait souligné que cette opération intervient en continuité des efforts des forces de l'Armée nationale populaire visant à éradiquer le phénomène du terrorisme du pays, qui s'est soldée par l'élimination des sept terroriste grâce à l'exploitation efficiente de renseignements. Lors de cette intervention militaire au sein de cette forêt, connue pour sa dense végétation à l'accès complexe, six pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunette, des quantités considérables de munitions, des moyens de communication, ainsi que des vêtements, des médicaments et d'autres effets, ont été récupérés. Dans sa correspondance, le MDN ne manquera pas d'argumenter que «cette opération de qualité vient consolider la dynamique des résultats positifs réalisés par les différentes unités de l'Armée nationale populaire et confirme, une fois de plus, le haut degré de vigilance et de disposition permanentes pour mettre en échec toute tentative visant à nuire à la sécurité et la stabilité du pays». Pour le MDN, c'est aussi «la détermination de nos Forces armées à traquer ces criminels et à leur élimination, où qu'ils soient, à travers l'ensemble du territoire national».

Dans son dernier bilan, portant sur la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, le MDN avait indiqué que des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté 9 éléments de soutien aux groupes terroristes, dans des opérations distinctes, à travers le territoire national, Il faut dire que ce n'est qu'à travers ces groupes de soutien, régulièrement démantelés, que les groupes terroristes parviennent à survivre aux opération de l'ANP.