Les noms des 11 futurs députés de la wilaya de Tizi Ouzou, issus des élections législatives anticipées du 12 juin 2021, ont été rendus publics, hier, en attendant, bien entendu, la validation définitive desdits résultats par le Conseil constitutionnel. Ce qui marque la nouvelle équipe parlementaire de Tizi Ouzou, c'est le fait que deux présidents d'Assemblées populaires communales (APC) siègeront désormais à l'Assemblée populaire nationale (APN). Il s'agit du maire de Tizi Ouzou, Ouahab Ait Menguellet. Ce dernier, pour rappel, a déjà occupé le poste de maire de Tizi Ouzou sous les couleurs du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD). Après un bras de fer entre Ouahab Ait Menguellet et le RCD, le divorce a été consommé entre les deux parties bien avant la fin du premier mandat. Suite à quoi, Ouahab Ait Menguellet a décidé de faire cavalier seul en se présentant pour un deuxième mandat à l'APC de Tizi Ouzou en constituant une liste indépendante dénommée Tagmats.

Ouahab Ait Menguellet est élu, alors maire indépendant pour une deuxième fois avec une majorité écrasante. Suite à l'annonce de la tenue d'élections législatives anticipées le 12 juin 2021, Ouahab Ait Menguellet a décidé de se présenter en tant que candidat indépendant à la députation avec une liste qui porte la même dénomination Tagmats. La liste où Ouahab

Ait Menguellet s'est porté candidat, comporte d'autres élus et un autre maire. Il s'agit de Yacine Abib, président de l'Assemblée populaire communale de Yakourène, près d'Azazga. Il faut préciser que Ouahab Ait Menguellet et Yacine Abib sont les deux seuls futurs députés à avoir été élus sur une liste indépendante dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Tous les autres sont soit des candidats des partis ou bien des candidats ayant été parrainés par des formations politiques. Avec l'élection de Ouahab Aït Menguellet et de Yacine Abib à l'APN, les deux APC de Tizi Ouzou et Yakouren devront désormais organiser des élections entre élus pour choisir leurs nouveaux maires en attendant la tenue des prochaines élections municipales. Par ailleurs, les dernières législatives ont permis aux partis du Front de Libération nationale (FLN) et du Rassemblement national démocratique (RND) d'obtenir deux sièges chacun dans la future APN. Pour le FLN, les deux élus sont Garichi Mohamed ainsi que Meziane Djouzi.

Quant au RND, les deux élus sont: Kamel Kasdi et Abdennour Belarbi. Les autres futurs députés de la wilaya de Tizi Ouzou ont été élus sur des listes de candidats parrainés par des partis politiques.

Le candidat Boualem Diaf a été élu sur une liste de «Nidaa Echaab», Ramdane Khendribel sur la liste du Front El Moustaqbl, Brahim Aftouche sur la liste de «Sawt Echaâb» et Saâdi Mohellebi sur la liste de «El Hisn El Matine».