Etape décisive dans la vie politique nationale, les élections législatives du 12 juin prochain, annoncent une révolution au palais Zighoud Youcef. Tel qu'il a été entamé, son cadre réglementaire et la qualité des prétendants officiellement sans chapelle politique, ce rendez- vous électoral présage d'un bouleversement total de la carte politique en Algérie. Le parlement a de fortes chances de passer, sans transition, d'une domination de partis politiques vers une mosaïque de personnalités méconnues issues d'extraction sociale, d'idéologies et d'horizons différents. Sommes-nous donc à la veille d'un autre greffage politique brutal? L'expérience de l'ouverture démocratique de 1990, nous a montré que ce modèle est porteur de risques de dérapages incontrôlés. Les élections municipales du...12 juin 1990 et les législatives de décembre 1991, deux rendez-vous organisés dans la précipitation, ont ouvert une séquence dramatique qui a failli enterrer la République. On a défait les partis politiques, sans donner suffisamment de temps de maturité pour remplacer ce vide béant sur le terrain. Pour ainsi dire, l'actuelle situation place de fait le pays dans une étape de transition où les anciens mécanismes sont défaits et les nouveaux n'ont pas encore été mis en place...

La nouvelle assemblée, de par son éventuelle composition et son rajeunissement, ne risque-t-elle pas de déstabiliser durablement certains équili-bres? Les 25000 candidats qui se disputeront 407 sièges à l'Assemblée populaire nationale laissent planer des doutes et des zones d'ombre. Si les 646 listes sont facilement identifiables et recommandables, car elles sont issues de 28 partis politiques agréés, en revanche, le mystère reste entier sur les 837 indépendantes qui, d'ailleurs sont majoritaires. Ces candidats sont-ils tous crédibles? Ne représentent-ils pas un danger pour le pays? Ont-ils été triés sur le volet?

Contrairement à leurs prédécesseurs, les jeunes députés qui vont arpenter les travées de l'APN seront pour la plupart bardés de diplômes. Des sésames qu'ils peuvent exhiber, le temps d'une campagne électorale, pour séduire l'électorat mais cela ne leur garantit pas nécessairement l'efficacité de l'action sur le terrain. Faut-il rappeler que dans l'actuelle équipe gouvernementale, il y a 17 professeurs d'université. Ils composent l'un des gouvernements les plus atones, les plus aphones depuis l'indépendance. Le président de la République a d'ailleurs lui-même affiché son mécontentement quant à l'action globale de l'Exécutif qui n'a pas brillé en termes d'inventivité. C'est dire que le diplôme universitaire ne garantit pas un Smig de rendement politique. L'enjeu est crucial, les défis sont immenses et le devoir de vérité impose cette sentence: le siège de l'Assemblée nationale n'est pas un incubateur pour les start-up de la politique. Il y a d'autres espaces où doivent s'initier les novices car à l'hémicycle, on y va pour l'action énergique et efficace.

Ensuite, le bouleversement en vue nous amène à nous poser une série de questions fondamentales: à quoi sert un parti? Que reste-t-il de nos partis et faut-il tous les congédier pour autant? Et peut-on prétendre à une démocratie sans partis politiques? Dans une démocratie, une formation politique sert à organiser la vie délibérative, elle fait des contre-propositions, elle recrute la nouvelle élite qu'elle forme en lui donnant un cadre d'expression pour ses idées et ses ambitions.

Hélas, toutes ces interrogations, d'ordre strictement théorique sur le rôle des partis dans la société, occulte les questions de fond, les vrais débats que le débat politique citoyen doit aborder, à savoir l'avenir économique de ce pays dans le nouveau contexte régional.

Il faut croiser les doigts et espérer que les candidats soient patriotes et conscients des enjeux.