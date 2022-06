Sur sa lancée de prospection des différents chantiers en cours, éventuellement en vue de lancer de nouveaux projets, le wali de Bouira, Lekhel Ayat Abdessalam, cette fin de semaine, s'est dirigé vers l'est de la wilaya. C'est la daïra de Mchédallah qui a fait l'objet de sa visite. L'objectif essentiel des sorties du wali de Bouira portent sur le développement local.«2022, est l'année de la relance économique» laisse-t-il entendre à chacune de ses missions. Le premier point de cette dernière visite était dans la commune de M'Chédallah, à savoir le projet de la réalisation d'une mini zone d'activité à la sortie sud de la commune, au bord de oued Sahel et à quelques mètres seulement de la RN30 menant vers Tizi Ouzou et qui rejoint la RN 26 vers Béjaïa. Là, le premier chef de l'exécutif, étant donné que l'étude du projet est presque finie, a instruit les responsables concernés d'entamer les travaux dans les meilleurs délais.

Pour rappel, la zone d'activité en question s'étale sur une superficie d'environ 5 hectares, elle pourra contenir 17 lots pour microentreprises et est déjà desservie en eau et en électricité. Lekhel Ayat Abdessalam instruit aussi les services concernés à commencer déjà à recevoir les dossiers des investisseurs intéressés, tout en favorisant les projets étroitement liés aux caractéristiques socio-économiques de la région. Juste à côté de cette future zone d'activité est prévue la réalisation d'un marché de gros.Là aussi, le wali a instruit le P/APC de M'Chédallah de redoubler d'efforts pour achever cet espace commercial « d'excellence» dit-il, en effet, il sera d'un grand apport aux recettes fiscales de la commune de M'Chédallah, commune considérée jusque-là; comme pauvre et dépourvue de ce genre de revenus.

Le deuxième point de la mission fut la visite d'une coopérative immobilière à Bouaklane, (86 logements promotionnels dans une cité aménagée aux normes haut standing).

Le gérant de l'entreprise, M.A. Bounadi, tout confiant, assure que le projet ne tardera pas à être réceptionné et que de par tous les commerces qui y seront créés, il offrira beaucoup de postes d'emploi. Lekhel Ayat Abdessalam a vivement encouragé les responsables de cette promotion.

Toujours dans la commune de M'Chédallah, la délégation s'est rendue au lieudit Tlata Ghir Baâ, c'est éventuellement, pour donner l'autorisation de la réalisation d'un théâtre en plein air, un espace de distractions et de repos. Pour entamer les travaux, le wali accorde déjà 7millions de dinars du budget de la wilaya. Pour rappel, ce genre d'espace est prévu un peu partout dans les autres daïras.

Le chef-lieu de la commune et de la daïra également, en chantier de réaménagement urbain depuis déjà quatre mois, a été aussi inspecté. Le projet devra être fini dans 9 mois et la Duac de Bouira estime qu'il sera livré bien avant. Enfin, c'est au sommet du Djurdjura que la délégation s'est rendue. Au village Imezdurar, dans la commune de Saharidj. Pour rappel, lors de son dernier passage par ce village, il y a quelques mois, le wali a promis d'en faire un site touristique par excellence. «Chose promise, chose due» lâche le premier chef de l'exécutif, à l'adresse des villageois, il réitère son engagement à les soutenir à transformer leur belles maisons traditionnelles en gites touristiques. Ce jour même, d'ailleurs, il leur accorde une enveloppe de 3 millions de dinars pour l'extension du chemin carrossable à partir de la sortie du village jusqu'à El Inser Averkan, sur une distance de 700 m. Aussi, le wali promet un aménagement des ruelles et sentiers à l'intérieur du village.

Lekhel Ayat Abdessalam rappelle que cela est conforme à la stratégie de la wilaya en vue de booster le secteur du tourisme. Pour Tala Rana, le wali fait allusion à un éventuel partenariat avec le Cnsl Tikjda et l'APC de Saharidj.

Enfin, Il faut souligner l'hospitalité des habitants d' Imezdurar et leur accueil chaleureux de la délégation, la visite s'est terminée autour d'une pause café conviviale. Sur le chemin du retour, toujours sur le Djurdjura, Iliten est un village qui souffre de glissement de terrain et qui est desservi par'une route difficilement praticable. Au passage du wali, les villageois l'ont sollicité, surtout sur l'urgence de réhabiliter cette route et aussi sécuriser le village, en quelques points, aux risques de glissement de terrain. Lekhel Ayat Abdessalam a écouté la proposition des représentants du village quant à l'éventualité de changer l'itinéraire de la route en question, «cela dépend de l'étude technique» leur fait-il savoir. Quant au glissement de terrain, un endroit estimé dangereux a été noté par le wali «il sera pris en charge dans les meilleurs délais» rassure-t-il.