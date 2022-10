La construction du centre des services inter-wilayas du matériel, appartenant à la direction générale de la Sûreté nationale est achevée, mais toujours pas réceptionné. Le wali de Bouira, qui s’est déplacé sur les lieux, a pu constater la raison du retard de la réception de cette infrastructure. Les malfaçons soulevées relèvent du non-raccordement de cet établissement aux différents réseaux. C’est pourquoi la délégation qui a accompagné le wali était importante et pluridisciplinaire. Il y avait, en plus du directeur de la sureté de wilaya, le directeur de l’administration locale chargé de la réalisation de ce projet, des directeurs des services agricole, de l’énergie, le Conservateur des forêts, les services de la Sonelgaz et le chef de daïra d’El Hachimia. Sur place, le wali a instruit les services des mines et de la Sonelgaz d’effectuer une sortie jeudi prochain, en vue de trouver les moyens de raccorder cet établissement au gaz et à l’électricité, et dans les meilleurs délais.

Également et toujours sur les lieux, le wali constitue une commission composée des directeurs des travaux publics, des mines, de l’énergie, des ressources en eau et la cheffe de daïra d’El Hachimia, en vue d’organiser une opération de volontariat pour ouvrir l’accès menant à ce centre et procéder au nettoyage de l’environnement extérieur ; bien entendu, le wali insiste pour que tout cela se fasse dans les plus brefs délais. Durant la même journée, le chef de l’exécutif de la wilaya, en compagnie de la même délégation, se sont rendus à la cité Belmehdi, dans la commune de Bouira.

Là, c’est pour constater l’état d’avancement de l’aménagement du 5e arrondissement de la sûreté urbaine. Il a aussi donné des instructions fermes pour que les travaux soient achevés dans les plus brefs délais. Enfin, ce genre de renforcement des structures de la police est apprécié par les populations, en effet, cela permettra des interventions plus rapides et plus efficaces en cas d’urgence signalée. Il serait bon de rappeler que ces derniers mois, le trafic de drogue et la commercialisation illicite des psychotropes tend à refaire surface, n’était-ce la vigilance des corps de sécurité combinés, gendarmerie et police, plusieurs opérations coup de poing ont été réalisées, sanctionnés par l’arrestations d’individus suspects et la saisie du matériel roulant.

Pour instaurer la quiétude dans la cité, les corps de sécurité combinés redoublent d’opération coup de poing, notamment aux endroits douteux et connus pour les mauvaises fréquentations.