Le wali de Béjaïa a réuni, avant-hier, les membres de l'exécutif local, les chefs de daïras et les nouveaux présidents d'Assemblées populaires communales. Une première intervenant dans une conjoncture de relance économique rendue nécessaire par l'impératif de donner un coup de fouet afin de stimuler la croissance. Cette session du conseil de wilaya a permis au chef de l'exécutif de rappeler la nécessité de prendre des mesures urgentes afin d'améliorer les conditions scolaires, notamment en assurant la restauration, le transport et le chauffage, tout en oeuvrant à corriger d'urgence les éventuelles carences, d'autant plus que la période du début de l'exercice 2022 est propice aux démarches en vue du renouvellement des contrats liés à la restauration et au transport scolaire. Le chef de l'exécutif a également souligné la nécessité de redoubler d'efforts pour achever tous les programmes enregistrés pour les zones d'ombre. Des mesures allant dans l'intérêt du citoyen pour améliorer son cadre de vie et prendre en charge ses préoccupations, en priorité.

La rencontre a été l'occasion pour les nouveaux présidents des conseils communaux de présenter leurs idées, leurs opinions et certaines de leurs préoccupations liées à leurs communes. À cet égard, le wali a appelé tous les maires à préparer, dans un avenir proche, des fiches techniques pour les besoins de base et à les classer par ordre de priorité afin de les prendre en charge progressivement, soulignant également la nécessité de réduire les délais des opérations. En somme une application rigoureuse de la matrice d'Eisenhower. Un outil d'analyse et de gestion du temps qui permet de classer les tâches à faire en fonction de leur urgence, ainsi que de leur importance. Au cours de cette session, des explications ont été données sur la nouvelle feuille de route et la stratégie à appliquer pour atteindre les objectifs de développement local et économique. Cette première prise de contact avec les nouveaux présidents d'APC s'annonce comme une volonté de booster la machine du développement local, qui fonctionnait, jusque-là, en ralenti. Dans sa démarche, le wali de Béjaïa veut accélérer la cadence en concertation avec les chefs de daïras, proche des nouveaux maires, qui découvrent à peine les situations respectives de leurs communes.

C'est, en quelque sorte, une démarche qui marque le souci des autorités de la wilaya d'aller au plus vite au charbon. Un avant-goût de ce qui attend les nouveaux maires. De ce fait, plus question d'évoquer les contraintes administratives ou autres pour justifier le moindre retard. Cette réunion au plus haut niveau de la wilaya a été suivie, hier, par le raccordement en gaz de ville au profit de la population de la commune de Béni M'likeche. En effet, accompagné des autorités communales et du président de l'APW de Béjaïa, le wali a procédé à la mise en service du gaz au profit de 1 273 foyers relevant de la communes de Beni M'likèche et de Tazmalt. Une année qui commence bien pour des familles qui ont longtemps enduré le calvaire des bonbonnes de gaz. D'autres sont encore en attente de bénéficier de ce combustible, très précieux en cette période d'hiver.