Le wali d'Alger, Abdennour Rabehi, a honoré, à l'occasion de la Journée nationale de la presse, des représentants de différents médias. Dans son allocution de circonstance, le chef de l'exécutif local a mis en relief le rôle déterminant de la presse dans la lutte de libération du pays, de même que dans l'oeuvre de son édification, à l'issue de l'indépendance. Il dira, dans ce sens que «l'Algérie célèbre fièrement le 22 octobre de chaque année avec la famille des médias, la Journée nationale de la presse, de manière symbolique, afin de promouvoir la liberté d'expression et commémorer la date de la parution du premier numéro du journal Résistance algérienne, porte-parole du Front et de l'Armée de Libération nationale en 1955». Rabehi n'a pas manqué l'occasion de louer, au passage, «les exploits des femmes et des hommes des médias algériens, qui ont toujours été parmi les premiers combattants, à travers les différentes étapes de construction et d'édification qu'a traversées notre pays». Rappelant l'intérêt qu'accorde le président de la République au secteur de l'information et de la communication, le premier magistrat de la wilaya a qualifié la presse locale et de proximité de «pierre angulaire», compte tenu de «son rôle pivot dans le traitement des préoccupations du citoyen».