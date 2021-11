L'Expression: vous n'êtes pas à votre première candidature?

Mohand Larbi Nasri: En effet, j'ai présenté plusieurs fois mon dossier, lors des élections précédentes, mais la direction de mon parti n'avait pas jugé utile de me retenir. Mais cette fois-ci et après mûre réflexion, j'ai décidé de me porter candidat aux élections locales dans la liste FLN pour l'Assemblée populaire de la wilaya de Béjaïa et je suis enfin retenu. Je dois donc apporter mes preuves sur le terrain, pour redorer le blason de mon parti et, par ricochet, celui de ma région.

Quel état des lieux avez-vous fait de la situation de la wilaya de Béjaïa?

Notre wilaya accumule un retard important, fait d'insuffisances multiples dans le développement et la réalisation de ses projets, dans tous les secteurs (économique, social, sanitaire et touristique). L'éducation et le sport ne sont pas en reste. Cette situation, pesante se répercute négativement sur le quotidien de mes concitoyens.

Un constant amer en somme?

Conscient des difficultés que rencontre notre wilaya, je souhaite apporter ma contribution à la résolution des problèmes que vit notre région. À ce titre, en tant qu'élu je m'attellerai à débloquer la situation, en souffrance des zones industrielles et des zones d'activités, qui représentent un moteur essentiel pour la relance des activités économiques de notre wilaya. Ces zones en souffrance offriront des opportunités d'emploi pour les différentes couches de la société et apporteront des ressources financières aux communes. Concernant l'environnement et le développement durable, notre wilaya est confrontée à l'existence de décharges sauvages et non contrôlées et des insuffisances dans le dispositif du ramassage des ordures ménagères et divers autres déchets.

La solution pour la collecte des ordures, n'est pas seulement une question de collecte?

Oui, bien sûr. Cette situation nécessite la réalisation de centres d'enfouissement technique intercommunaux, dont certains projets existent mais demeurent non réalisés. En application de la réglementation en vigueur et en veillant à impliquer les associations de protection de l'environnement et les représentants des citoyens (élus, associations etc...) dans la maturation d'autres

projets d'études et de réalisation des CET, tout sera possible. Il est tout aussi utile de promouvoir et de développer la politique de transition énergétique, à travers l'installation de panneaux solaires (photovoltaïques) au niveau des édifices publics et privés (administrations, établissement d'éducation et d'enseignement, salle omnisports, promotions immobilières, éclairage public, etc.) et le développement de l'énergie éolienne.

Le logement, la santé et l'éducation vous préoccupent-ils également?

Vu le retard enregistré dans la réalisation et le nombre insuffisant de logements sociaux, il y a lieu de redynamiser la réalisation des projets de logements sociaux et d'inscrire à nouveau la réalisation d'autres projets, à travers les 52 communes de notre wilaya, ainsi que la réhabilitation de l'ancien bâti qui se dégrade de plus en plus. Il y a urgence à ce niveau. Au volet de la santé publique, la réalisation d'un CHU, sachant que l'université de Béjaïa compte depuis plusieurs années, une faculté de médecine et que les besoins de prise en charge de haut niveau de la santé de nos concitoyens devient, de ce fait, plus que nécessaire. Dans le cadre de la santé de proximité et en particulier les communes enclavées, situées dans les reliefs montagneux, il est impératif de les doter de polycliniques et de salles de soins, d'équipements et de matériels nécessaires pour la prise en charge des patients. Concernant les établissements d'éducation et d'enseignement (primaire, moyen, secondaire etc.), il est plus qu'urgent de réhabiliter les infrastructures et les équiper en moyens pédagogiques adéquats et doter les cantines scolaires en équipements et en matériels, de construire des cantines là où le besoin s'exprime.

Vous avez retenu aussi, dans votre programme, le secteur de la pêche et le tourisme. Que proposez-vous à ce niveau?

Le secteur de la pêche possède des atouts indéniables à travers la longueur de sa bande littorale, qui demeure, malheureusement, sous-exploitée. Il va falloir développer, à travers la réorganisation des ports de pêche existants pour permettre le développement des métiers de la pêche et de la pêche de plaisance. Nous jugeons également qu'il est nécessaire de promouvoir et de développer

l'aquaculture. Concernant le tourisme, notre wilaya par ses reliefs montagneux et sa côte, ses monuments historiques, etc, est une destination touristique qui malheureusement, n'offre pas toutes les commodités nécessaires en hébergement (hôtels, stations balnéaires, auberges et refuge de montagne, etc...). A ce titre, il devient impératif d'encourager et d'accompagner les investisseurs dans le tourisme.