La solidarité citoyenne, basée sur l'intérêt commun, a fini par payer. Les 60 autres villages répartis sur 32 communes, sont aussi dans le même cas, mais c'est le village Aourir Ath Hsyen, qui s'est octroyé la 1ère place du concours du village le plus propre de la wilaya, dans sa 2e édition, dédiée à la défunte Farida Kafi, née Khemesti, un élue FLN disparue. La proclamation des résultats a eu lieu, mardi dernier, dans la salle des congrès de la wilaya, en présence des participants et de nombreux invités. Les efforts consentis depuis des mois par les habitants dudit village, ont été récompensés par un chèque de 5 millions de DA. Le village Seddouk Ouada arrive en seconde position et empoche 3, 5 millions DA, viennent ensuite les villages Cheurfa (Taourith Ighit) avec la coquette somme de 2,5 millions DA et Tighilt N'Tafiukht (Semaoun) avec

1,5 million DA, les villages de Izoughlamen (Tifra), Beni Amrane et lemcella (Ath Milikech) et enfin, le village Bouhatem (Toudja) avec une récompense équitable de un million DA.

La santé, l'hygiène et la protection de l'environnement ont été les principaux thèmes de la compétition. Les concurrents ont été notés sur la base de la gestion des espaces verts et des déchets, l'état général du quartier et l'entretien des voies, et des places publiques, des fontaines, des cimetières et des monuments, avec pour finalité l'instauration d'une culture écologique dans la wilaya, le respect de la nature, l'hygiène du cadre de vie, le développement environnemental. Lors de cette édition, une attention particulière a été accordée aux villages touchés par les feux de forêt, l'été dernier.

Une enveloppe financière de l'ordre d'un million de dinars leur a été attribuée.

Dans le cadre de la dynamique du concours du village le plus propre, l'APW de Béjaïa a attribué des prix spéciaux à quatre villages qui innovent dans la gestion des déchets, la préservation et la valorisation de notre patrimoine.

Il s'agit du village Izoughlamen pour la gestion des déchets, alors que le Prix spécial de réhabilitation des fontaines est revenu au village Ighil Ouantar, Mcisna. Tandis que le Prix spécial «Label local et de la valorisation», est attribué au village Cheurfa (Taourith Ighil) et enfin le village Alma Auguenane, dans la commune d'Ighram, a été récompensé pour le recyclage des déchets. L'implication effective de la société, au niveau local, reste une meilleure manière de parvenir à la démocratie participative, qui exige des cadres et des outils institutionnels qui garantissent la participation du citoyen aux côtés des pouvoirs publics, dans l'élaboration et la mise en oeuvre des programmes de développement qui prennent en considération ses attentes et ses doléances.

À rappeler que le village Aguemoune Nath Amar, commune de Taourit Ighil, avait décroché la 1ère place lors de la 1ère édition.