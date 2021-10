Le verdict dans l'affaire d'abus de fonction où sont impliqués l'ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel et l'ancien chef de sûreté de la wilaya d'Alger, Noureddine Berrachedi, dont le procès a eu lieu, dimanche, à la cour de Blida, sera rendu le 7 novembre prochain. Le parquet général avait requis une peine de 7 ans de prison ferme contre les deux accusés, assortie d'une amende de 500 000 dinars et subsidiairement la confirmation de la précédente peine, en appel, les condamnant à une peine de 4 ans de prison ferme assortie d'une amende de 100 000 dinars chacun. Le procès, ouvert ce dimanche, a été ajourné à deux reprises, la première fois pour la fin septembre dernier, pour absence de témoins, notamment l'ancien ministre, Tayeb Louh et la deuxième au 10 octobre, suite à l'absence des deux principaux témoins dans cette affaire, en l'occurrence Kamel Chikhi, dit «El Bouchi» emprisonné pour son implication dans d'autres affaires et Tayeb Louh, dont le procès avait lieu (le 10 octobre), au tribunal de Dar el Beïda. L'affaire suscitée parallèlement à l'affaire de trafic de cocaïne dans laquelle est impliqué Kamel Chikhi remonte à la poursuite, par l'ancien chef de sûreté de la wilaya d'Alger, Berrachedi de l'enquête sur le dossier de blanchiment de fonds publics, d'une valeur de 125000 millions de dinars et le financement de groupes terroristes, impliquant Kamel Chikhi, dit après la présentation du dossier devant le procureur de la République, un acte contraire aux lois en vigueur.