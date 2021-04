Le tribunal de Tipasa a décidé, hier matin, dans le procès de 26 accusés poursuivis dans le cadre d’une affaire de corruption concernant l’Entreprise de gestion touristique (EGT) de Tipasa, de rendre son verdict le 18 avril courant. La défense de la partie civile, représentant le ministère du Tourisme, a demandé l’équivalent de 2 milliards de dinars de dommages et intérêts au profit de l’EGT, relevant du Groupe Hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT). Le procureur de la République près le tribunal de Tipasa, a requis 2 à 7 ans de prison ferme contre les 26 accusés impliqués dans cette affaire, dont le procès avait débuté samedi et a pris fin, hier, à 5h00. Le président de l’audience avait auditionné les accusés dont cinq anciens directeurs généraux et le président du conseil d’administration, ainsi que nombre de ses membres. Le parquet a requis 7 ans de prison ferme contre les anciens directeurs généraux Mohamed Behlouli (2014-2016) et Yacine Kaoula (2017-2020) ainsi qu’une amende de 500 000 DA pour chacun. Il a requis une peine de 5 ans de prison ferme contre le P-DG de l’EGT, Aziz Bar et l’ancien directeur général, Rabah Chiah ainsi que les cadres centraux de l’EGT, Noureddine Kaouane (directeur des finances et des moyens), Samia Maglati (directrice technique), Abdelhak Saâdouni (chef de projet), outre une amende de 200 000 DA pour chacun. Une peine de 3 ans de prison ferme a été également requise à l’encontre de trois autres fonctionnaires, dont la directrice de la modernisation à l’EGT, Hadjira Draouache et l’ancien directeur général par intérim, Mohamed Aglouchi (2016-2017), ainsi qu’une amende de 100 000 DA pour chacun. Le collectif de défense a plaidé l’acquittement de ses mandants, notamment les membres de la commission des marchés qui ont rejeté toutes les accusations qui sont portées contre eux, d’autant qu’ils n’étaient pas habilités à émettre des décisions d’attribution, qui relèvent des prérogatives du directeur général, avec l’aval du conseil d’administration.