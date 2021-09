Jusque-là, la vaccination a atteint le taux de 50%», apprend-on auprès de la direction de la santé de la wilaya d'Oran. Celle-ci, pour laquelle d'importants moyens, humains et matériels, sont mobilisés, se poursuit de plus belle, en l'étendant un peu partout dans l'ensemble des 26 APC composant le territoire de la deuxième ville du pays, la wilaya d'Oran. «The Big Day» ou encore la vaccination à grande échelle. Placé sous le slogan: «La vie revient grâce à la vaccination», le coup d'envoi de cette opération d'envergure a été donné hier matin par les autorités locales, guidées par le nouveau wali, fraîchement installé, en personne Saïd Sayoud. Plusieurs institutions et autres membres de la société civile prennent part à cette vaste campagne, en l'occurrence la wilaya et l'APW, les deux corps de sécurité, l'action sociale, la jeunesse et les sports, les Scouts musulmans, les affaires religieuses, le Croissant-Rouge algérien et autres. Outre les centres urbains, cette opération est ouverte dans les zones rurales. C'est donc une vaste campagne de vaccination qui a été lancée, hier. Celle-ci s'ajoute à celle angagée, récemment, à partir de la très célèbre place de Tahtaha, à Mdina Jedida. Cette campagne tombe à point nommé étant donné que le décompte des personnes contaminées est reparti à la hausse, avant qu'il connaisse une légère décrue. D'incessants appels ont été lancés, invitant les populations locales à se faire vacciner, le but est de rattraper le temps perdu. Selon des informations recueillies, le vaccin ne risque pas de manquer. Plusieurs milliers de doses ont été acquises dans le cadre de la coalition internationale du vaccin contre la Covid-19, Covax. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le mécanisme Covax est «le résultat d'un partenariat entre la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), Gavi, l'OMS et l'Unicef, processus auquel l'Algérie a adhéré dès sa mise en place au niveau international». «Covax a pour vocation d'assurer une distribution équitable des vaccins contre la Covid-19 dans le monde entier», explique la même organisation, ajoutant que «cette livraison fait partie d'une première vague d'arrivées qui se poursuivra dans les semaines et les mois à venir». Et d'ajouter que «ces premières doses de vaccin délivrées sont le signe d'une accélération du rythme de la vaccination dans les prochaines semaines en Algérie», annonçant que «d'autres mécanismes bilatéraux se matérialiseront». «L'arrivée de ces doses de vaccin en Algérie, est une nouvelle très encourageante pour voir enfin les bénéficiaires qui le souhaitent, se faire vacciner», a-t-on souligné, expliquant: «Nous devons travailler ensemble pour donner la priorité aux personnes les plus exposées aux maladies graves et aux décès, dans le pays, afin de tenir la promesse d'un accès équitable au vaccin contre le nouveau coronavirus.» D'ailleurs, le représentant de l'OMS a félicité le gouvernement algérien, par le biais du ministère de la Santé et du ministère des Affaires étrangères, pour «avoir facilité la réception de ces premières doses de vaccin». «L'OMS et ses partenaires continuent de travailler sans répit pour trouver les moyens d'augmenter la production et d'obtenir des doses de vaccin qui permettraient à l'Algérie d'atteindre son objectif de vaccination contre la Covid-19», a ajouté la même source. Le défi majeur auquel les pays font face est de faire en sorte que les vaccins, les produits de diagnostic et les traitements ne constituent pas une lueur d'espoir pour certains seulement, mais que tout le monde puisse espérer y avoir accès.