le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a souhaité, via un tweet sur son compte Twitter, une bonne rentrée scolaire aux élèves algériens à quelques minutes de leur retour sur les chemins de l'école, à la faveur de ce mercredi 21 septembre qui a marqué le début de l'année scolaire 2022 - 2023, pour plus de 11 millions d'élèves. «Je souhaite toute la réussite à nos élèves, à l'occasion de la rentrée scolaire... C'est désormais l'heure du sérieux, du travail et de la réussite si Dieu le veut, pour vous tous, et pour toute la famille de secteur de l'éducation», a-t-il déclaré tout en souhaitant une bonne rentrée à la famille de l'éducation. Notons qu'au cours de la même journée, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed a donné le coup d'envoi officiel de l'année scolaire 2022-2023 depuis l'école primaire «Lalla Fatma N'Soumer» dans la wilaya de Djanet. Le ministre était accompagné du wali de Djanet, Abdellah Chaieb Eddour, et des autorités civiles et militaires de la wilaya. Le ministre de l'Éducation nationale a assisté aux côtés des élèves au cours inaugural dont le thème, «une rentrée dans un environnement propre» arrêté par la tutelle, a porté sur l'importance de la préservation de cet aspect dans le quotidien de l'individu et de la société. Ils sont plus de 11 millions d'élèves à retrouver les bancs de l'école. Ces derniers sont répartis sur environ 30 000 établissements scolaires dénombrés à travers le territoire national. Ce retour à l'école s'accompagne de nouvelles mesures organisationnelles et pédagogiques prises par la tutelle pour développer l'acte éducatif en Algérie et jeter les bases d'un système éducatif efficient. Marquée par le retour au système d'enseignement habituel après deux ans d'organisation exceptionnelle imposée par la pandémie de Covid-19, cette rentrée voit en outre l'introduction de plusieurs nouveautés, notamment la langue anglaise pour les classes de 3e année primaire, outre la prise de mesures devant alléger le poids du cartable scolaire en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Parmi les mesures décidées, figure la dotation de plus de 1600 écoles en tablettes électroniques en sus de l'utilisation d'un deuxième exemplaire du manuel scolaire «Kitabi» pour les 3e, 4e et 5e années primaires.