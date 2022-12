Les risques d'intoxication au monoxyde de carbone (CO), induits par la mauvaise utilisation des appareils de chauffage durant la saison hivernale augmentent en hiver et, notamment en période de grand froid. C'est autour de ces risques que les responsables des différentes institutions concernées ont jugé utile de sensibiliser les consommateurs, d'autant plus qu'à Béjaïa, l'opération de raccordement en gaz de ville a connu ces dernières années une évolution appréciable. En effet, les appareils utilisant des combustibles (gaz naturel, bois, charbon, fuel, butane, propane etc.) pour la production de chaleur ou de lumière sont tous susceptibles, si les conditions de leur fonctionnement ne sont pas idéales, de produire du monoxyde de carbone (CO). Organisé par la wilaya et la direction de la Protection civile de Béjaïia, cette opération s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation lancée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire en vue de prévenir les risques d'asphyxie au gaz de monoxyde de carbone, un gaz inodore, incolore et insipide. Néanmoins, il est toxique agissant comme un gaz asphyxiant qui prend la place de l'oxygène dans le sang. Chaque année il est responsable d'une centaine de décès en Algérie. Des gestes simples contribuent pourtant à réduire les risques. Faire systématiquement vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d'eau chaude, ainsi que les conduits de fumée (ramonage mécanique) par un professionnel qualifié, tous les jours, même quand il fait froid, aérer au moins 10 minutes son logement, maintenir ses systèmes de ventilation en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les entrées et sorties d'air; respecter systématiquement les consignes d'utilisation des appareils à combustion indiquées par le fabricant. D'une durée de 10 jours, cette campagne de sensibilisation connaîtra la participation de tous les secteurs concernés, dont les autorités locales, la Protection civile, la société Sonelgaz, ainsi que les composantes de la société civile. À l'occasion, les responsables de la Protection civile ont mis en avant l'importance d'organiser cette campagne, en vue de sensibiliser les citoyens aux risques des émanations du monoxyde de carbone, notamment pendant la période hivernale, appelant à ne pas utiliser les appareils de chauffage sans s'être rassurés de leur validité et sans les avoir soumis à l'entretien et au contrôle périodique, notamment dans les régions rurales. Selon les mêmes parties techniques et commerciales concernées, le nombre d'interventions effectuées par les éléments de la Protection civile, depuis le début de l'année en cours, est estimé à 800 intervetions au niveau national, qui se sont soldées par le sauvetage de 1.367 personnes, tout en déplorant 176 décès du fait de leur inhalation de ce gaz tueur.