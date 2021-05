Les services de sécurité de la wilaya de Relizane viennent de mettre fin à l’énigmatique histoire du tueur en série, ayant commis quatre meurtres ciblant exclusivement des femmes. Ce dernier est finalement arrêté après avoir longuement plongé la localité d’El Kettar dans l’émoi et la désolation et endeuillé quatre familles en quête de la vérité et des conditions ayant marqué les quatre meurtres. Répondant aux initiales de B.M, le présumé meurtrier, commerçant de profession, est âgé d’une quarantaine d’années. Les enquêteurs ont, à son sujet, ouvert plusieurs fronts d’investigations avant que le présumé meurtrier n’indique les lieux qu’il choisissait pour dissimuler la moindre preuve pouvant le compromettre, en enterrant ses victimes loin des regards. Le mis en cause continue à faire l’objet d’une enquête portant sur sa personnalité et sur d’éventuels autres crimes qu’il aurait commis, en plus des quatre meurtres qu’il a reconnus et qu’aucun des habitants de la localité d’El Kettar n’admet de sitôt que le meurtrier est finalement un homme qu’ils connaissent parfaitement, ce dernier est réputé pour être d’une «incroyable piété». Cependant, l’enquête fait état des «crimes sauvages perpétrés avec sang-froid». Le mis en cause a commis son premier coup 14 ans auparavant, avant qu’il n’enrichisse par la suite son palmarès en s’en prenant à des femmes, dont l’une d’elles est une dame âgée de plus de 60 ans, au moment des faits, avant que sa disparition ne soit signalée. Selon les premiers éléments de l’enquête se basant sur les aveux du mis en cause, ce crime a été perpétré au mois d’octobre 2011, lors de la visite de la victime à Mazouna. Plusieurs zones d’ombre ont entouré cette affaire, après que la famille eut été destinataire d’un texto soulignant que «la victime se porte bien et qu’elle ne tarde pas à rallier son foyer familial. Là est toute la question qui avait été posée. Etant donné que la victime ne savait ni lire ni écrire, ce fait a vite fait de susciter la curiosité mais aussi l’inquiétude de la famille de la victime, portée dans le registre des disparus avant que la vérité n’éclate 10 ans après suite aux aveux du mis en cause ayant indiqué «avoir enterré la dépouille de la victime à quelques mètres de son domicile, et plus précisément dans le jardin du présumé meurtrier après l’avoir froidement égorgée». Le mis en cause a, par ailleurs, reconnu avoir opéré son premier coup en 2007 en perpétrant un meurtre contre une femme âgée à peine de 27 ans, après l’avoir enveloppée dans un tapis et mise à terre sur un trottoir grâce à la complicité de deux autres individus l’ayant assisté en creusant la tombe. Le cadavre de la jeune fille a été découvert par la police. Deux cadavres ont, dans le sillage de cette opération de grande envergure, été par la suite découverts. Le premier a été jeté dans une décharge tandis que le second, une riveraine du mis en cause, âgée de 61 ans. Après l’avoir égorgée, le mis en cause n’a rien trouvé de mieux à faire que de jeter la dépouille dans un puits.