L'institution militaire a passé une étape décisive. Elle est puissante, très bien organisée et jouit du soutien sans faille de tout le peuple. Inébranlable, elle multiplie les succès contre la horde terroriste, réduite à sa plus simple expression. Cela est un fait que tous les observateurs admettent volontiers. Cependant, le niveau actuellement insignifiant de la menace terroriste au regard de la force de frappe de l'ANP impose une vigilance de tous les instants. La raison de cette posture qu'adopte l'institution militaire tient du fait que la menace est pilotée de l'étranger. Dans son éditorial, la revue El Djeïch identifie les tenants de cette menace, à travers «des personnes égarées ayant choisi de s'engager clairement dans des actes subversifs contre notre pays et ses institutions». Et ce qui les rend plus dangereux, c'est «l'aide de certaines puissances étrangères connues pour leur hostilité avérée envers notre pays». Ces puissances sont au nombre de deux et ont joint leurs efforts dans une sorte de guerre de 4e génération qui a été, disons-le, totale. Durant des mois, des milliers de comptes sur les réseaux sociaux ont déversé une terrible propagande contre l'État algérien. Leur objectif: semer le doute dans les esprits des citoyens pour les retourner contre leurs institutions. La première cible est bien entendu l'Armée nationale populaire. Les attaques étaient d'une férocité sans nom, mais n'ont pas réussi à ébranler la parfaite cohésion entre le peuple et son armée. Mieux tous ces agents de l'étranger, traîtres à leurs nations, sont en train de tomber les uns après les autres. Entre les extraditions de certains, la perte de crédibilité d'autres, les aveux publics et les guerres intestines, la 5e colonne, à la solde des ennemis de l'Algérie est presque totalement décimée. Mais si l'Algérie a remporté des batailles décisives contre les forces du chaos, la guerre de 4e génération n'est pas près de finir. Dans le même éditorial, on retiendra que «le peuple algérien découvre les détails d'un autre complot ourdi contre notre pays depuis l'étranger». La guerre continue donc contre un ennemi qui a choisi la voie de la traîtrise, où s'est engouffrée «une organisation terroriste dont les têtes pensantes ont recours à de viles méthodes et lancent des campagnes hostiles». L'organisation, les Algériens la connaissent parfaitement et l'un de ses dirigeants a d'ailleurs été confondu par le témoignage d'un terroriste (lire l'article de Mohamed Ouanezar). Rachad pour ne pas la nommer, a toujours exprimé «une profonde rancoeur envers l'Algérie et son peuple et les acquis réalisés dans nombre de domaines», souligne l'éditorialiste.

Il faut dire que l'identification de l'ennemi ne signifie pas automatiquement sa neutralisation. La guerre de 4e génération s'illustre par la versatilité de la 5e colonne qui peut prendre des formes insoupçonnables. Mais quoi que fassent ces détracteurs, «l'Algérie tient debout et tient son rang grâce à la résistance de son peuple et à la solidité de ses institutions», déclarait le chef de l'État, repris par l'éditorial d'El Djeïch. Une résistance qui a montré des facettes également insoupçonnables de courage et d'abnégation de la part des Algériens civils et militaires. Un peuple, dont l'engagement patriotique n'a pas pris une ride en 60 ans d'indépendance. La génération d'aujourd'hui et les générations futures s'inspirent déjà «des leçons profondes et des exemples significatifs des sacrifices des chouhada de la Révolution libératrice», souligne à juste titre l'éditorialiste de la revue de l'ANP.

Les Algériens doivent savoir que l'armée coloniale combattue par leurs aînés a été remplacée par les terroristes et les traîtres qu'ils devront combattre à leur tour. L'Armée nationale populaire «continuera de veiller au développement du système de défense de nos forces armées pour garantir la disponibilité opérationnelle permanente», rapporte l'édito d'El Djeïch, comme pour rassurer les citoyens et lui signifier la vigilance de l'institution militaire. De son côté, le peuple doit faire montre de patriotisme pour tenir bon contre les attaques des traîtres où qu'ils se trouvent. Si les éléments de l'ANP «rehaussent leurs capacités de combat au plus haut niveau», la société se doit de maintenir un front interne solide et prêt à affronter toute offensive hostile. L'armée est mentalement et matériellement équipée pour «repousser toute menace, de quelque forme et nature qu'elles soient, et faire échec à tous les traîtres, ennemis de l'Algérie».