Il est triste, inconcevable et anormal...les superlatifs seraient insuffisants afin de dénoncer et décrire la détresse des citoyens «perdus», seuls ou parfois en familles, au milieu des «agences» ou stations de transport de proximité telles qu'on aime bien les nommer, sont désertes dès 18h00, voire dès 17h00, juste en fin de journée de travail!

Tant pis pour vous s'il faut que vous preniez le train à une heure précise, en pensant rejoindre une gare ferroviaire à partir d'une station de voyageurs en utilisant un transport privé. Walou!

Votre train partira sans vous et vous serez contraint d'opter pour un taxi «clandestin» avec un peu de chance et dont le prix n'est ni bas ni négociable. Cela n'est qu'un exemple, sans parler d'urgences familiales ou autres obligations qui ne sauraient s'éterniser.

N'est-il donc pas possible, pour les services concernés des diverses communes et wilayas, d'organiser une permanence pendant ces heures creuses? C'est aberrant! Les transporteurs privés continuent ainsi à imposer leur dictat, impunément, au détriment du citoyen lambda qui, lui, ne possède pas de voiture pour parer à cette sorte de difficulté, et ce à travers l'ensemble du pays.

Le problème épineux des «parkingueurs» commence à être sérieusement pris en charge, à quand celui des transports de voyageurs privés, s'interroge-t-on, à juste titre? Il y va de l'économie du pays et du bien-être du citoyen algérien.