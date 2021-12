C'était la mauvaise surprise du jour pour les Algérois. Les trains n'ont pas sifflé, hier, à Alger. En effet, les trains de banlieue sur les lignes reliant Alger à El Affroun, Thénia et Zéralda sont restés en gare! Tout comme ceux des grandes lignes. La raison: une grève surprise des cheminots. «Cette perturbation vient suite à un mouvement de protestation qui a été déclenché ce matin à 8h00, par des conducteurs de trains de la région d'Alger, sans préavis», a précisé la Sntf dans un communiqué publié sur sa page Facebook. Les trains sur les lignes concernées ont repris leur circulation normale vers midi. Ce n'est pas la

1ère fois que les citoyens se retrouvent pris en otage dans le conflit qui oppose les conducteurs de trains à leur direction. Depuis plusieurs années, ils vivent périodiquement le même scénario. Ils se retrouvent en gare en train d'attendre l'arrivée hypothétique d'un train. Les revendications des employés sont les mêmes depuis des années, sans qu'elles ne soient réglées. À l'image du passage de l'échelon 12 au 13, une prime de responsabilité pour les employés qui occupent des postes de responsabilité au-dessus de leurs grades, une révision du calcul des heures supplémentaires et l'augmentation d'un échelon pour ceux qui totalisent 30 ans de service. Ces revendications semblent être prises au même rythme que l'amélioration des services de la Sntf. La ponctualité des trains n'est pas de mise. Ils sont souvent en retard, voire carrément annulés, sans que les usagers ne soient avertis. Le nombre de rotations, notamment ceux des trains de banlieue, est aussi dénoncé par les clients. Pis encore, quand ce n'est pas la grève, c'est un incident technique qui vient perturber la circulation des trains. Le mois dernier a été infernal. Le 17 novembre 2021, la Société nationale des transports ferroviaires a annoncé une interruption de la circulation des trains reliant l'Algérie à Blida, suite à la chute d'un arbre qui a endommagé des lignes électriques. La veille, la Sntf annonce que les trains à destination de la gare d'Alger s'arrêteraient, temporairement, à la gare de l'Agha, suite à l'effondrement d'un mur de séparation. Le 31 octobre, c'est un autre arbre qui est mis en cause pour justifier la suspension temporaire du trafic ferroviaire entre Alger et Blida. Bref, il est temps de lancer une révolution du «rail» pour améliorer les prestations d'un service public ô combien important...