Après une décrue de plusieurs semaines, la courbe épidémiologique remonte! Un léger rebond a été enregistré vendredi dernier. Pour la première fois depuis le 11 octobre dernier, le bilan quotidien des contaminations est remonté au-dessus de la barre symbolique des 100 cas/j ! Même le nombre de décès a augmenté. Il est passé d'une moyenne de 4 par jour à 6. Certes, la situation n'est pas encore alarmante mais ces chiffres viennent comme une piqûre de rappel pour ceux qui pensent que le virus a disparu. En effet, le «train» de la Covid-19 risque de repartir de plus belle. car un relâchement total est constaté chez les citoyens. Le respect des gestes barrières a baissé au même rythme que les contaminations. Même le port du masque, toujours obligatoire dans les lieux publics, a quasiment disparu de la circulation. Que dire alors de la distanciation sociale. Les accolades et autres bises ont fait leur grand retour. Tout comme les mariages et autres grands rassemblements familiaux. On croirait que le virus n'a jamais existé! Une impression de déjà-vu. Cette situation nous rappelle amèrement les jours qui ont précédé la troisième vague du coronavirus qui, faut-il le rappeler, a été des plus dévastatrices. Le personnel médical, qui a vécu un été infernal, tire la sonnette d'alarme.

À l'image du docteur Lyès Merabet. Le président du Syndicat des praticiens de santé publique (Snpsp) a lancé un appel à la vigilance sur sa pagemeta ex-facebook. «Nous ne devons pas oublier ce que nous avons vécu il y a deux mois. Il est primordial d'adopter à nouveau le bon comportement, en respectant les mesures de protection basiques», écrit-il dans un post illustré par les images de citoyens à la recherche de bouteilles d'oxygène. Le docteur Omar Haouchine est du même avis. Ce médecin spécialiste, affecté dans un service Covid-19 souligne que la situation est calme au niveau des hôpitaux. «On respire enfin après plusieurs mois de rudes combats contre le virus, mais il faut savoir que si on a gagné une bataille, la guerre contre cet ennemi invisible n'est pas encore finie», souligne-t-il.

Ce médecin précise, d'ailleurs, que le dernier bilan épidémiologique donne froid dans le dos à toute la corporation. «On a peur que ce soit le début d'un rebond épidémique», assure-t-il. «Ce qui voudrait dire que la 4e vague va arriver plus tôt que prévu», ajoute-t-il rappelant que la Covid-19 était imprévisible. Un scénario qui risque d'être catastrophique du fait que la campagne de vaccination «patine». Le rush qu'ont connu les centres de vaccination au plus fort de la 3e vague a laissé place à un calme plat. Ils sont quasiment déserts! Les Algériens refusent de se faire vacciner. Pis encore, certains d'entre eux qui ont sauté le pas de la vaccination se sont rétractés à mi-chemin. De l'aveu même du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, beaucoup de citoyens qui ont reçu leur première dose ne se sont pas rendus dans les centres de vaccination pour la seconde. On est donc très loin d'assurer la tant convoitée immunité collective. La «digue immunitaire» risque d'être trop fragile face au tsunami qui arrive...