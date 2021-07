Une augmentation de 68% du temps passé à travailler à distance est constatée en Algérie, selon une enquête menée par le Consumer Lab de l'équipementier télécoms suédois Ericsson, qui a conclu que la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 et le confinement, ont donné «un coup d'accélérateur» aux services digitaux en Algérie. Cette enquête, menée en Algérie sur un échantillon de 1011 répondants, âgés de 15 à 69 ans, à travers le territoire national, entre les mois de novembre et décembre derniers, a révélé qu'»il a été constaté une augmentation de 68% du temps passé à travailler à distance», affirmant «un intérêt croissant des personnes sondées, pour la mise à niveau de leur réseau afin de pouvoir continuer alternativement leurs activités professionnelles et personnelles». L'enquête, portant sur l'impact de la pandémie de la Covid-19 dans pas moins de 31 pays, dont l'Algérie et ses conséquences sur la future réalité urbaine, a également révélé que «durant la pandémie, les consommateurs ont migré massivement leurs habitudes et leurs besoins quotidiens vers les plates-formes en ligne», précisant qu'il s'agit d'«une tendance qui s'inscrira dans la nouvelle normalité, laquelle, selon les utilisateurs, façonnera leur vie quotidienne dans un délai de 1 à 2 ans».