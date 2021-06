Après une cessation d'activité ayant duré près de 16 mois, à cause de la pandémie de coronavirus, le transport par télécabine (téléphérique) a repris, hier, dans la ville de Tizi Ouzou de manière définitive après une tentative de quelques jours effectuée il y a quelques semaines. Cette reprise a été accueillie avec bonheur et satisfaction, hier, par les citoyens de la ville de Tizi Ouzou qui souffrent quotidiennement du problème inextricable des embouteillages, quand ils sont contraints de se déplacer par bus ou par fourgon, surtout sur l'axe de l'ancienne à la Nouvelle-Ville.

Les bouchons monstres se constituent à longueur de journée, notamment sur l'axe de la rue Lamali Ahmed qui longe le Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed et sur le boulevard Ameyoud à La Nouvelle-ville.

«Il m'est arrivé de passer deux heures de la nouvelle gare routière inter wilayas au centre-ville de Tizi Ouzou», nous confie l'un des citoyens qui fait la navette quotidiennement entre la ville et la Nouvelle-ville. Avec le téléphérique, le trajet s'effectue en un clin d'oeil.

En plus, les voyageurs ne risquent pas d'attendre pendant de longues dizaines de minutes pour trouver une place comme c'est souvent le cas avec les bus et les fourgons, lors des heures de pointe où les choses se compliquent davantage. Il faut rappeler que le téléphérique de Tizi Ouzou n'est que partiellement mis en service. Il s'agit du tronçon qui va de la gare routière inter wilayas vers le centre-ville. La partie qui va du centre-ville vers Redjaouna et Belloua est toujours dans l'attente d'être réceptionnée après l'achèvement des travaux. Le projet dans son intégralité est constitué de six stations et relie la ville de Tizi Ouzou à la montagne de Redjaouna, point culminant, avec une altitude maximale de 690 mètres. Le premier tronçon a été mis en service le 12 janvier 2020. La première partie du téléphérique de la ville de Tizi Ouzou est fonctionnelle après avoir été testée par l'entreprise du métro d'Alger (EMA). Comportant quatre stations, cette ligne d'une longueur de 2,5 km et desservie par 65 cabines, permet actuellement le transport de 2.400 passagers par heure et de relier en 11 minutes la station de la gare multimodale de Bouhinoune, au sud-ouest de la ville, à la station de Mdouha, pour un coût de 30 DA. Le téléphérique est de service chaque jour de 6h à 19 h (le vendredi de 6h à 12 h 30). Ce projet, dont le coût de réalisation est de 8,7 milliards de DA, comporte deux stations de départ et d'arrivée (Bouhinoune et Redjaouna) ainsi que quatre stations intermédiaires, au niveau de la nouvelle-ville, du stade du 1er Novembre, du siège de la wilaya (Mdouha) et de l'hôpital Belloua, puis à partir de cet établissement hospitalier jusqu'au mausolée de Sidi Belloua, situé à 690 m d'altitude à Redjaouna.

Ce projet a été lancé en 2013. Sa livraison totale était prévue pour 2017, mais un immense retard a été accusé concernant l'achèvement de ses travaux. La raison principale de ce retard a trait à l'emplacement initial de certains pylônes et à la lenteur des procédures d'expropriations et d'indemnisations des propriétaires terriens. Il faut noter enfin que le problème des expropriations et des indemnisations a été totalement réglé récemment.