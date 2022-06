Sa livraison a été annoncée pour le mois de juillet, «le téléphérique d'Oran sera mis en exploitation à la mi-septembre de l'année en cours», a-t-on appris auprès de la direction des transports de la wilaya d'Oran.

Pour cause, l'on se focalise sur les essais techniques permettant l'obtention du certificat de conformité par l'autorité technique», a-t-on ajouté, soulignant que «ces essais techniques tournent principalement autour de la conformité du téléphérique aux standards requis dans le cadre de la sécurité des passagers». C'est donc le branle-bas de combat.

La ville d'Oran se faisant belle, ne risque pas de manquer de beauté, malgré le fait que ce moyen de transport par câbles ne soit pas prêt le jour J, à l'occasion des Jeux méditerranéens. Cependant, l'entreprise devant remettre ces télécabines sur les rails est appelée à renforcer sa présence et accélérer la cadence des travaux. «Pour ce faire, elle a fait appel à des spécialistes venus de l'Etat helvétique, la Suisse», a-t-on expliqué, ajoutant que «cette société a même, consolidé ses rangs et raffermi ses effectifs». De plus, aucun «état d'âme» n'est à avancer compte tenu de la perception de cette société de son dù estimé à 147 millions de dinars. Ce qui semble motiver la direction des transports à «harceler» encore plus l'entreprise réalisatrice à accélérer les travaux et le taux déja appréciable d'avancement du chantier estimé à plus de 60%. Telles sont les nouveautés du téléphérique d'Oran sur lequel l'on mise gros quant à redonner une nouvelle image de cette ville connaissant d'importantes transformations dans l'ensemble des secteurs, en plus de son embellissement. Le téléphérique d'Oran comprend trois stations. La première, implantée sur les hauteurs de Murdjadjou, la station de Si Salah dans le quartier des Planteurs et la station de Haï Nasr dans le quartier de Derb, situé dans le centre-ville d'Oran. Sa réhabilitation comprend la mise en place de 11 poteaux destinés au soutènement, supportant les câbles des 36 télécabines. Ces dernières (télécabines) sont ovales, contrairement aux précédentes ressemblant aux stations de ski. Elles sont de capacité de transport de 08 passagers, en plus d'être connectées au réseau de surveillance à distance hautement sécurisé. Le téléphérique d'Oran est à la fois commercial et touristique. Car, il reliera le centre-ville d'Oran à l'un des somptueux sites touristiques d'El Bahia, les hauteurs du Murdjadjou et la Plateforme de Moula Abdelkader, en parcourant le ciel de la vieille cité, les quartiers de Sidi El Houari et des Planteurs. Après donc neuf années d'arrêt, le projet a été relancé au grand bonheur des férus de la nature et des découvertes. Un montant de plus de 1,45 milliard de dinars a été accordé pour ce chantier ayant tenu à coeur les autorités hiérarchiques.

Le téléphérique, s'étendant sur 1.900 mètres,, comprend 36 télécabines, permettant le transport de prés de1.200 passagers/heure. Il a été inauguré, pour la première fois, dans le début des années 1980 avant qu'il ne fasse l'objet d'un acte de sabotage terroriste dans le début des années 1990, puis remis sur les rails au début de ce IIIe millénaire avant qu'il ne tombe en panne pour une période de 9 longues années.