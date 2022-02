Le projet de la gare «multimodale» (transport de voyageurs et de marchandises) de la ligne ferroviaire Djelfa-Laghouat sera réceptionné prochainement, a-t-on appris, samedi dernier, du directeur du projet Sid Ali Derbal.

Le taux d'avancement des travaux du projet de la gare ferroviaire Djelfa-Laghouat, en réalisation au niveau de la forêt Medjbara, à la sortie sud de la ville de Djelfa, «est actuellement estimé à 98%», et sa réception est attendue pour «bientôt», a indiqué Derbal précisant que cette ligne s'étend sur 110 km.

«Ce projet a conféré une importante touche esthétique à la ville, grâce à la belle architecture moderne de cette gare, qui va assurer le transport des voyageurs et des marchandises, tout en renforçant le réseau ferroviaire national, et en atténuant la pression sur le réseau routier, pour une meilleure mobilité des citoyens», a déclaré Derbal.

Ce projet a fait, la semaine écoulée, l'objet d'une visite d'inspection du wali, Amar Ali Benssaâd, durant laquelle des informations lui ont été fournies sur l'avancement des travaux, et les commodités et prestations qui seront assurées aux voyageurs, de même que sur les structures de gestion de cette infrastructure devant contribuer, notamment au renforcement du transport des marchandises.

La population de Djelfa fonde beaucoup d'espoirs sur la réception de ce projet, dans ses délais, au vu de sa contribution attendue dans la création de postes d'emploi, et le renforcement des lignes de transport inter-wilayas.

Le rôle dévolu à cette gare n'est pas à négliger au vu de la relance de l'investissement local et le renforcement du tissu industriel, de la promotion des zones d'activités, et la réalisation d'un port sec, comme indiqué à plusieurs occasions par des universitaires ayant contribué à ce projet d'importance pour Djelfa.