Deux mois après son installation aux commandes de la commune d'Annaba, le nouveau locataire de l'Hôtel de ville et son staff dirigeant ont mis en place une feuille de route pour la gestion et le développement de la circonscription.

Youcef Chouchane et sa jeune équipe d'élus ont, lors d'un point de presse organisé, hier, au siège de l'APC, dévoilé leur modèle de gestion et le programme de développement. Avec une vision futuriste à court, moyen et long terme, les responsables municipaux semblent déterminés à faire de la commune d'Annaba un exemple à suivre.

Bien qu'ayant hérité d'un passif chaotique, le président de cette APC semble avoir banni l'impossible, de sa politique. Lors de cette rencontre, annoncée par le P/APC comme étant le début d'une série de rencontres mensuelles, le responsable a souligné que «la transparence sera le principe premier dans la gestion communale». Selon l'intervenant «nous avons été élus par les citoyens. De ce fait, il est de leur droit de connaître l'évolution du développement de leur commune». Par ailleurs, le président du conseil municipal d'Annaba a fait un tour d'horizon de la situation générale de cette commune, sujette aux massacres pluridisciplinaires.

Un état regrettable pour le responsable, qui a estimé que la commune d'Annaba dispose d'un immense potentiel capable de lui permettre une autosuffisance. Dans ce contexte, le chef de l'exécutif communal a mis en relief le patrimoine immobilier de la commune, qui ne lui profite financièrement que très peu. Un fait retenu sur le compte du défaut de l'application des lois de la République... Il a été fait état, dans ce contexte, des créances du patrimoine de la commune, dont la plupart sont sous-loués par les locataires initiaux qui ont, à leur passif, des centaines de milliards de centimes de dettes. Autre désolation du responsable, celle de la dégradation et la clochardisation de celle qui fut la ville touristique la plus prisée de l'Algérie. De par sa nature de ville méditerranéenne au potentiel historique matériel et immatériel indéniable, Annaba peut prétendre à un statut national et international.

C'est pourquoi un programme spécial est en cours de mise en place touchant à tous les segments en rapport avec le développement du tourisme à Annaba. Pour l'heure, le P/APC avec toutes son équipe se sont penchés sur l'amélioration du cadre environnemental de toute la commune. Ce dernier qui, convient-il de le noter, enregistre, depuis les deux derniers mois, une amélioration visible à l'oeil nu. Reste, comme souligné par le P/APC et son staff, l'implication citoyenne dont l'impunité des comportements a donné lieu à un laisser-aller et une anarchie démesurés. L'autre ambition des élus a trait à l'environnement, la modernisation des différents services relevant de la compétence de l'APC, à travers la numérisation, entre autres, le guichet unique relevant du service technique. Ces situations et bien d'autres, répertoriées par les nouveaux occupants du siège de l'APC d'Annaba, sont désormais le tribut convoité par la bataille engagée d'un panel d'élus qui se veut être à la hauteur de la responsabilité escomptée par les habitants de cette ville. Pour ce faire, l'édile compte sur la contribution de tous les acteurs concernés. Pour l'aboutissement de cette feuille de route, hautement prometteuse pour le chef-lieu de la commune d'Annaba, le staff dirigeant de l'Assemblée populaire communale compte impliquer les opérateurs économique et surtout les jeunes, porteurs de projets «start-up», dont l'apport à un développement moderne de la commune est plus que d'actualité.