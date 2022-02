La formation politique de Fatma Zohra Zerouati, Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), crée la surprise en remportant le siège devant représenter la wilaya d'Oran au Conseil de la nation. Cette formation, qui a remporté 17 sièges seulement lors des dernières locales, a, par le biais de son candidat, Brahim El Mahdi, réussi à convaincre 187 de ses pairs. Le nouveau sénateur d'Oran a, lors des dernières élections municipales, été élu à l'APW d'Oran, avant d'être élu, par la suite, vice- président à la même Assemblée. Il remplace le sénateur sortant Abdelhak Kazitani. Pour ce scrutin, il devance le candidat Benameur Sid Ahmed et le candidat du FLN, le professeur universitaire Cerra Cherraka Hocine. Les résultats des urnes n'ont pas souri à l'ex- P/APW, le docteur Meliani, qui s'est présenté en qualité de candidat indépendant, après avoir tourné le dos à la formation de Abdelaziz Bêlaïd, El Moustakbel, parti lui ayant permis de prendre part aux municipales de 2017 et d'être plébiscité par ses pairs en tant que P/APW.

L'élu à la municipalité de Gdyel, Assas Benyoucef, n'a, pour sa part, pas réussi à franchir le cap, malgré le soutien d'un parti politique. La dernière place est revenue au chercheur universitaire, Tchiko Bouhassoune. Cette élection, de par sa spécificité, intervient après les dernières réformes opérées et l'amendement de la Constitution, en plus du renouvellement du Parlement et des instances locales.

À Oran, 555 élus se sont rendus, samedi, dans les deux bureaux mis en place. La coordination locale de l'Autorité nationale indépendante des élections, par le biais de son coordinateur Belbachir, a été affirmative en déclarant que «l'opération a été supervisée par des magistrats, répartis sur les deux bureaux de vote, domiciliés dans l'enceinte de l'hémicycle de l'APW d'Oran.