Hamza Belhouane a été élu, hier, à Mostaganem en qualité de coordinateur national du Syndicat national indépendant des enseignants du secondaire et technique (Snapest) en remplacement de Meziane Meriane, a-t-on appris de source syndicale. L'opération élective s'est déroulée au cours du troisième congrès national du Snapest tenu au lycée Zerrouki Cheikh- Eddine de la ville de Mostaganem du 24 au 26 mars courant. Hamza Belhouane, membre du Bureau national chargé de l'organisation a obtenu 120 voix contre 20 au profit du second candidat, Kada Boudjemaâ, alors que deux voix ont été annulées. Le nouveau responsable national du Snapest a été membre du bureau de la wilaya de Mostaganem depuis 2011 avant d'être élu en 2013, membre du bureau national du syndicat chargé de l'organisation. Il est enseignant de mathématiques dans le cycle secondaire. Outre l'élection du nouveau coordinateur national, le congrès auquel ont pris part 140 délégués venus de 37 wilayas a donné lieu au renouvellement des structures centrales du Snapest dont le Conseil et le Bureau national.