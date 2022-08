Un grand flou plane sur la rentre scolaire 2022/2023. La date de la rentrée des élèves demeure l'objet de suspense et d'inquiétude pur les parents. Ces derniers ne savent plus sur quel pied danser. D' autant plus que la rentrée des élèves ne constitue pas le seul point de stress. Cela étant, malgré les multiples annonces sur les réseaux sociaux, aucune confirmation du ministère n'est venue lever le voile sur cette situation. Pour les observateurs, plusieurs raisons peuvent être à l'origine de ce silence. Pour la plupart, la raison sanitaire est la plus logique. Le risque de contamination par le virus de Covid-19, demeure d'actualité et impose de prendre les mesures nécessaires pour la protection de la santé des citoyens. Pour d'autres, la formation des enseignants à l'anglais, pourrait également expliquer ce retard dans la mesure où cette dernière s'achève à la fin du mois de septembre, date autour de laquelle s'est engagée la polémique actuelle. Dans tous les cas de figure, les élèves comme les parents, restent dans le besoin d'être fixés, pour reprendre leurs dispositions. Par ailleurs, la date de la rentrée scolaire n'est pas l'unique source de stress pour les parents. La flambée des prix des articles scolaires les met face à une saignée, toujours plus importante chaque année. Les prix des fournitures scolaires ont plus que triplé. Pour les parents, la seule alternative est sans conteste le recours aux marchés de la Rahma. Il faut dire qu'à cet effet, le ministère du Commerce avait déjà saisi, dès le début du mois d'août, les détaillants et les grossistes des fournitures scolaires pour se préparer à participer à cette opération qui devrait s'effectuer sur l'ensemble du territoire national. Reste à espérer que sur le terrain, ces espaces seront suffisamment nombreux pour répondre aux attentes des parents. Au demeurant, les avis restent mitigés sur l'application de ces mesures. Pour certains la date du 15 août pour la création de ces marchés, était une condition importante pour la préparation de la rentrée scolaire. Il s'agit d'un autre point d'ombre qui s'ajoute à celui des dates. C'est dire que les parents, les élèves et les enseignants se trouvent coincés dans un scénario, aux rebondissements inconnus. C'est dire que cette rentrée se présente comme un vrai test pour tous les acteurs du secteur. Car elle véhicule l'espoir de voir des changements profonds dans la gestion et l‘application des nouvelles directives. Ces dernières s'articulent autour des solutions et des moyens qui vont être mis en place pour l' éradication des problèmes majeurs. À ce titre, l'interrogation demeure vive autour des programmes et des emplois du temps qui vont régir les cours. Est ce que le système d'enseignement par alternance sera maintenu? Aura-t-on des solutions pour le poids du cartable? Y'aura-t-il une augmentation de la prime d'aide sociale? Et enfin, quelle solution pour la surcharge des classes? Autant de questions qui demeurent d'une récurrence inquiétante, et sont expliquées par les effets contraignants de la crise sanitaire. Or, la situation pandémique actuelle, semble malgré une augmentation des cas de contamination, se maintenir à des niveaux d'alerte plus bas que les années dernières. Cependant, seul le ministère de la Santé peut apporter plus de précisions, en matière de mesures à prendre. Par conséquent, les arguments de cette situation s'imbriquent entre l'efficacité des préparatifs entrepris, et l'obligation au respect de la sécurité sanitaire. Les jours a venir lèveront le voile sur les vraies raisons d'une rentrée scolaire inédite.