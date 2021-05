Les patriotes algériennes et algériens ont appelé à serrer les rangs dans la perspective de défendre et protéger l'Etat national des menaces et les risques émanant des forces étrangères et leurs sbires de l'intérieur. Il s'agit d'une pétition lancée par une pléiade de personnalités et de citoyens constituant les forces vives de la nation. Ils appartiennent à tous les horizons, ils y adhèrent dans un processus politique qui dénonce l'ingérence étrangère dans les affaires de l'Algérie et de ses institutions.

Cet appel répond d'une manière limpide et sans ambages aux nébuleuses et les sous-fifres à la solde des officines étrangères qui s'activent avec frénésie et rage contre l'Algérie. C'est une sorte de manifeste anti-ingérence, mais une réplique saillante à l'adresse des valets et des sherpas du néocolonialisme et les signataires d'une lettre exigeant l'intervention des instances onusiennes pour «stopper la guerre qui s'abat sur les Algériens et les Algériennes». La réponse est venue à point nommé, elle a exprimé la nécessité de faire barrage aux mercenaires de l'intérieur et ceux de l'extérieur à la solde des forces impérialistes et néocolonialistes. L'appel porte en lui une démarche pétrie d'attachement aux valeurs de la patrie et au combat héroïque du peuple algérien pour le recouvrement de sa souveraineté et de son indépendance. Le nom de la grande moudjahida Djamila Boupacha en est la symbolique saillante.

La pétition a été signée par les «braves» de ce pays et de cette nation éprise d'attachement aux valeurs ancestrales de l'Algérie et de ses oeuvres universelles au plan de la résistance, la création et le travail. C'est ce qui explique la variété et la mosaïque qui caractérisent les signataires de l'appel. Celui-ci résume parfaitement le contexte politique et historique dans lequel se trouve le pays. De ce point de vue, les signataires de l'appel soulignent que «notre pays traverse une crise multidimensionnelle, elle est sociale, économique, sanitaire et hautement sécuritaire. Les agressions incessantes contre notre Etat national, ses institutions, ses symboles, son intégrité territoriale, se multiplient et sont incessamment alimentées de l'intérieur comme de l'extérieur», et d'ajouter «aujourd'hui, l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Notre pays, notre hymne, notre drapeau, nos institutions, notre armée, nos constantes nationales, qui sont le ciment de tous les Algériens et de toutes les Algériennes sont menacés», ont-ils mis en garde, appelant le peuple algérien à «se rassembler autour de l'Etat national, de son unité et sa souveraineté», lit-on. Les signataires de cet appel savent que la situation au plan économique, sociale et sanitaire n'est pas reluisante et que l'urgence de résoudre ces problèmes en rapport avec les préoccupations du citoyen lambda est plus qu'une exigence.

Ils rappellent dans ce sens que «conscients que les problèmes existent, que les injustices et les inégalités perdurent, que les privations et les manques défavorisent bien des couches et que notre jeunesse est en droit d'attendre une réelle prise en charge», et d'ajouter «nous voulons un Etat de droit et de justice, un Etat qui garantit à tous l'accession à une citoyenneté pleine et entière», a-t-on martelé. En somme, il s'agit d'une initiative patriotique venant à point nommé pour donner un sens réel et concret au front interne dans la perspective de mener un combat sans merci et sans ambages contre les valets et les laquais de l'impérialisme et les adeptes du néocolonialisme et ses succédanés. Il est temps que le peuple algérien se dresse contre les ennemis de l'Algérie, il est devenu un devoir national de porter la revendication de la sauvegarde de la patrie et de la protection de l'Etat national et de sa souveraineté. C'est le temps de la mobilisation pour mettre en échec le plan ourdi et machiavélique des forces obscures visant à porter atteinte à l'indépendance du pays. Les masques sont tombés, les plans interventionnistes sont déjoués, c'est le début de la fin d'une kyrielle chauffée à blanc et excitée tel un molosse pour réaliser les plans et les agendas de ses mentors d'outre-mer.