La compagnie nationale de transport aérien, Air Algérie, a annoncé, hier, l'ouverture de nouvelles lignes qui desserviront le sud du pays, afin de répondre à la demande exprimée par les citoyens et les opérateurs économiques. À ce titre, Air Algérie lancera, demain la ligne El Oued- Illizi- El Oued, avec des vols programmés bimensuellement tous les mardis, a indiqué le porte-parole de la compagnie, Amine Andaloussi. Air Algérie mettra également en service, le 9 novembre, la desserte El Oued-Djanet-El Oued qui sera assurée également les mardis, une fois toutes les deux semaines, a-t-il ajouté. En sus de la création de nouvelles lignes, la compagnie aérienne nationale renforcera ses vols sur des lignes existantes à partir de demain. Il s'agit, en particulier, de la ligne Alger-Tébessa et retour (tous les samedis et mardis) et la ligne Ghardaïa-Tamanrasset-Ghardaïa (tous les mardis).

Air Algérie vient aussi de renforcer les vols sur d'autres destinations, à l'instar de la ligne Alger-El Oued et retour qui a bénéficié, dernièrement, d'un vol supplémentaire, tous les lundis, ou encore la ligne Alger-Mecheria et retour, avec une desserte hebdomadaire tous les dimanches.

À cela s'ajoute la desserte Adrar-Bordj Badji Mokhtar et retour tous les jeudis, et la desserte Adrar-Bordj Badji Mokhtar-Tamanrasset, tous les samedis, avec un retour tous les dimanches. À travers le renforcement de ces nouvelles lignes domestiques, Air Algérie contribue au désenclavement de certaines régions éloignées des grands centres économiques tels que les grandes villes du Nord, a souligné Andaloussi. Ces actions permettront, selon lui, de booster le tourisme national, à l'intérieur du pays et notamment dans l'extrême Sud, et d'accompagner les investisseurs, en leur facilitant l'accès à ces régions, afin de leur permettre d'en juger le potentiel économique local existant. Il a assuré que les prix appliqués sur ces dessertes sont «étudiés», rappelant que «les lignes domestiques bénéficient d'une contribution de l'état», ce qui permet de proposer les billets à des prix «accessibles», a-t-il précisé. Le porte-parole d'Air Algérie a rappelé les orientations du président de la République concernant «l'ouverture de tous les aéroports fermés», afin de faciliter le transport des citoyens algériens vers toutes les régions du pays.