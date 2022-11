Cette année, l'association horizon 3000 d'El Asnam, a particulièrement célébré la Journée mondiale de l'olivier, coïncidant avec le 26 du mois de novembre de chaque année. C'est l'une des associations les plus actives dans la wilaya, notamment dans l'accompagnement des agriculteurs et l'organisation des différentes journées d'étude et de sensibilisation au profit des fellahs. La célébration de la Journée mondiale est particulière, parce que justement elle a coïncide avec l'entame officielle de la campagne de cueillette et trituration d'olives dans la wilaya de Bouira, par un coup d'envoi donné par Abdelkrim Lamouri, premier chef d'exécutif de la wilaya. À cet effet, le wali, accompagné d'une délégation importante constituée des responsables civils et militaires locaux, des élus et de plusieurs autres partenaires en rapport avec l'agriculture, notamment l'oléiculture, ont eu droit à une magnifique exposition agricole (produits de terroir, diverses qualités d'huile et d'olives, photos et autres illustrations graphiques liées à l'oléiculture etc.).

Ensuite, la délégation s'est rendue dans une huilerie moderne au village Guemgouma, (huilerie Belot) où ils ont suivi l'opération de la trituration des olives, étape par étape (on n'a jamais vu ça, c'est magnifique et surtout, on apprend finalement que la trituration des olives se fait dans une propreté inégalée» laissent entendre quelques-uns qui n'ont jamais assisté à une telle opération. L'on apprend dans la foulée que les fellahs, cette année, ne sont pas très optimistes par rapport à la production «le stress hydrique a impacté les oliveraies» disent-ils. Quelques-uns reviennent sur le manque d'eau d'irrigation qui risque d'impacter encore les autres cultures, notamment à l'entame de cette compagne de labours-semailles. «D'ailleurs, certains agriculteurs hésitent encore s'ils vont semer ou pas» nous dit un jeune du village. En effet, le stress hydrique est craint à Bouira, à vrai dire, le côté est de la wilaya; desservi par le barrage Tilezdit, est plus ou moins irrigué, Tilezdit est assez réconfortant en matière de remplissage par rapport à son volume global, il est à environs 65%, en revanche, les deux autres barrages de Koudiet Acerdoune et Lekhel, ils sont au plus bas de leurs niveaux. D'ailleurs, les services concernés ont suspendu l'irrigation à partir de ces deux barrages qui desservent l'ouest et le sud de la wilaya. Pour rappel, la wilaya de Bouira est à vocation essentiellement agricole, d'où la nécessité de réfléchir longuement aux meilleures solutions qui mettraient les agriculteurs dans des situations confortables. «Nous pouvons assurer l'autosuffisance locale et même pour les autres wilayas, notamment en céréales, et en différents légumes, la wilaya de Bouira de par ses plaines et vergers est capable de participer grandement au renforcement de la sécurité alimentaire » affirment des investisseurs dans le secteur agricole rencontrés sur les lieux. Enfin, la directrice des services agricoles, madame Adra.. est revenue sur la filière oléicole dans la wilaya de Bouira, faisant état de pas moins de 37000 hectares d'oliviers dont 28000 hectares d'arbustes sont déjà en phase de production. La même directrice rappelle les différents programmes d'accompagnement et de soutien desquels ont bénéficié les agriculteurs, en particulier le programme Pasa parrainé par lUnion européenne qui a permis l'encadrement de pas moins de 300 agriculteurs et 15e cadres agronomes, et également la formation et le soutien de plusieurs agriculteurs porteurs de projets. Quant à la production d'huile d'olive attendue pour cette saison, Adra envisage une quantité d'environs cinq millions de litres d'huile. C'est la même estimation qu'envisagent les agriculteurs de la région, en précisant qu'elle est nettement en-deçà de la quantité qui devrait être obtenue si les oliveraies étaient suffisamment irriguées à temps et si aussi les agriculteurs pouvaient facilement se procurer certains insecticides nécessaires pour les oliviers, notamment pour combattre la mouche d'olive qui a impacté une bonne parties des oliveraies, notamment dans la commune de Saharidj.