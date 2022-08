Le général d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présidé, hier, au Complexe sportif régional militaire de Blida, la cérémonie d'ouverture du concours militaire international «Section aéroportée 2022», qu'abrite l'Algérie dans le cadre des Jeux militaires internationaux. «L'organisation de cette manifestation sportive militaire vient couronner l'accord commun entre l'Algérie et la Fédération de Russie, conclu l'an dernier, et ce après le franc succès qu'a connu la Compétition militaire internationale cynotechnique, «Ami Fidèle», en 2021, qui s'est distinguée par une parfaite organisation sur tous les plans», a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il s'agit d'«un succès qui a motivé les superviseurs de cette compétition à réitérer leur confiance en notre pays pour organiser le concours de la Section aéroportée», a souligné lors de son allocution, prononcée en la circonstance, le général d'armée Saïd Chanegriha, qui a présenté ses «sincères remerciements aux autorités militaires russes qui ont offert à notre pays l'opportunité d'organiser cet important événement sportif qui verra la participation des meilleurs athlètes sportifs militaires des armées des pays participants». Ces athlètes, précise le chef d'état-major de l'ANP, «vont concourir, pendant deux semaines, dans différentes disciplines sportives militaires, entre autres, la course des véhicules blindés de combat, le saut en parachute de précision, la course d'orientation, les compétitions d'arts martiaux, en sus d'autres compétitions sportives individuelles et collectives». Par la même occasion, le général d'armée a indiqué que «cette manifestation sportive recèle d'innombrables vertus humaines nobles, la plus illustrée étant le raffermissement de l'esprit de fair-play parmi les athlètes militaires dans un climat d'entraide et de solidarité, qui contribue, sans doute, à l'ancrage des valeurs de paix, de sérénité et de tolérance». Un évènement d'une haute importance. «Nous sommes fiers, au sein de l'Armée nationale populaire, d'organiser cet important événement sportif militaire international faisant participer des pays amis auxquels nous éprouvons tant de respect et d'estime», note le chef d'état-major de l'ANP. Pour le général d'armée, «le meilleur en termes de préparation, d'entraînement et de volonté décrochera la victoire». L'essentiel qu'au «final, les grands gagnants sont les valeurs humaines nobles qui nous hissent aux rangs les plus élevés». Dans son intervention, Saïd Chanegriha a tenu à exprimer ses voeux de réussite à l'ensemble des participants, en leur souhaitant de décrocher le maximum de médailles, «Je tiens à exprimer à l'ensemble des participants à ce grand concert sportif mes voeux de pleine réussite et de succès, en leur souhaitant de décrocher le maximum de médailles et d'obtenir des résultats honorifiques, à la hauteur des attentes des forces armées de nos pays respectifs qui aspirent toujours au meilleur». À l'issue de son intervention, le général d'armée a annoncé l'ouverture officielle du concours militaire international «Section aéroportée-2022», lors de laquelle étaient présents, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, les ministres de la Communication, de la Culture et des Arts, aux côtés d'officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'ANP, d'ambassadeurs et de représentants du corps diplomatique accrédités en Algérie et des chefs des délégations sportives militaires ayant pris part à ce concours, note le communiqué qui précise que cette compétition sportive militaire internationale a vu la participation d'un important nombre d'athlètes représentant 16 pays de différents continents.