La canicule a fait son retour, mardi dernier, à travers le pays. Au centre, le mercure a dépassé les 40°, l'air était irrespirable. Une ambiance apocalyptique qui a réveillé les tristes souvenirs des incendies de l'été dernier.

Les Algériens ont eu peur. Ils craignaient que cette nouvelle vague de chaleur n'entraîne un nouvel épisode d'incendies. Leurs appréhensions se sont rapidement confirmées, puisqu'une trentaine de feux se sont déclenchés en cette journée des plus chaudes. Cela était, notamment, le cas au niveau de la wilaya de Boumerdès.

Les images terrifiantes de ces incendies ont fait le tour de la Toile. Plusieurs départs de feu ont été enregistrés, mardi soir, dans la région montagneuse de Béni Amrane avant de se propager vers la commune voisine de Tidjelabine (à l'est de la wilaya). Les flammes sont parvenues jusqu'aux maisons de villageois en détresse qui fuyaient la colère de Dame nature. C'était la grande

panique chez les habitants. Effarés, ils se sont vite réfugiés dans les communes voisines qui ont été épargnées par les feux. Fort heureusement, aucune victime humaine n'a été signalée. Seules une dizaine de personnes ont été incommodées par la fumée. Elles ont été vite prises en charge par les agents de la Protection civile, ce qui leur a permis d'avoir la vie sauve. Mais 7 hectares de maquis et 175 arbres fruitiers ont été détruits. C'est le même scénario de frayeur vécu par les habitants de 12 autres wilayas du pays. Les agents de la Protection civile sont intervenus pour l'extinction de 30 incendies, à travers tout le territoire national. 8 incendies de forêt (3 à Béjaïa- 2 Bouira-

1 Médéa -2 Mila), 12 incendies de maquis (2 Béjaïa -1 Bouira-

3 Tizi Ouzou -2 Jijel-1 Skikda -

2-Boumerdès, 1 à Tipaza),

4 incendies de broussailles

(1-Bouira -2 Tizi Ouzou

-1 Skikda) et 7 incendies de récoltes (1 Tamanrasset

- 1 Skikda- 1 Annaba-

1 Guelma- 1 Ouargla et 2 Souk-Ahras). Au total, 68 ha de couvert végétal ont été ravagés. «Il s'agit de11,5 ha de forêts, 27 hectares de maquis, 29,5 hectares de broussailles, ainsi que 360 arbres fruitiers, 2 440 bottes de foin et 122 palmiers», précise la cellule de communication des pompiers.

L'intervention rapide et massive des secours a permis de restreindre ces incendies et d'empêcher la propagation des feux vers le reste du couvert végétal. Dans l'après-midi d'hier, tous les feux ont été maîtrisés par les soldats du feu, après des batailles qui, à certains endroits, ont duré presque 24 h. À l'heure où nous mettons sous presse, aucun nouveau départ de feu n'a été signalé. Mais la vigilance reste de mise, car, même si la météo était plus clémente, hier, la canicule devrait se poursuivre jusqu'à demain.

Les pompiers restent mobilisés sur le terrain, afin d'éviter un nouveau drame. On apprend qu'un plan spécial a été mis en place avec les fameuses colonnes mobiles placées à des endroits sensibles afin de pouvoir intervenir rapidement. Plus de peur que de mal cette fois-ci...