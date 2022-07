L'Armée nationale populaire (ANP) est l'héritière de l'Armée de Libération nationale (ALN). Ce prolongement historique et naturel puise ses fondements dans le feu des luttes du Mouvement de libération nationale pour le recouvrement de la souveraineté et de l'indépendance nationales. Le combat libérateur est l'identité, voire la personnalité même de cette institution qui est née dans un contexte historique fait de sacrifices suprêmes et de dévouement pour la défense de l'unité du pays et son intégrité territoriale. C'est à l'Armée de Libération nationale (ALN) que revient le mérite de l'existence de l'ANP et sa longue marche vers sa restructuration, son organisation, sa modernisation et sa professionnalisation.

L'ALN ou le temps des précurseurs

C'est lors du déclenchement de l'insurrection armée le 1er Novembre 1954 que l'Armée de Libération nationale (ALN) a vu le jour. C'est le destin d'une nation en armes pour rompre avec l'ordre colonial et ses conséquences dramatique sur le peuple algérien. Cette étape était le moment phare de l'émergence d'une armée dont l'objectif était de libérer le pays par la voie révolutionnaire, c'est-à-dire la voie armée tous azimuts. Cette glorieuse Armée de Libération nationale avait donné le meilleur de ses éléments pour pouvoir s'affirmer en tant que force organisée et disciplinée dans sa conquête de l'indépendance via le combat libérateur et ce que cela avait supposé comme sacrifice suprême.

La construction de l'armée algérienne est indissociable de son parcours, remontant à la période du mouvement de Libération. Ainsi, l'histoire de cette prestigieuse institution est intimement liée à 1954 jusqu'à la période post-indépendance. Les historiens s'accordent à dire que «l'évolution de l'armée algérienne et son fonctionnement, depuis le déclenchement de la résistance armée en 1954 et la formation de l'Armée de Libération nationale (ALN), jusqu'à 1991, date à laquelle l'Algérie et l'Armée nationale populaire (ANP) entrent dans un nouveau cycle de reconfiguration politique».

L'ALN s'est tracée un objectif, celui de recouvrement de la souveraineté nationale mais aussi de doter le jeune Etat indépendant d'une institution militaire digne de ce nom.

Les défis commençaient à prendre de l'ampleur avec les exigences imposées par l'indépendance et la grande marche de l'édification nationale. C'est là où le trait de génie s'est exprimé par les chefs de l'ALN pour aller vers une Armée nationale populaire (ANP), avec tout ce qu'elle possède comme caractéristique d'une armée organisée et structurée sur des bases professionnelles et modernes.

Les enjeux de l'indépendance et de la défense du jeune État exigeaient un rôle nouveau de l'armée algérienne. Dès les premières années de l'indépendance, l'armée s'est dotée d'autres méthodes tactiques et stratégiques en matière d'art militaire comme signe de mutation et de changement d'approche, à l'aune des enjeux de la période post-indépendance.

Les spécialistes des armées et de leur histoire définissent l'Armée nationale populaire (ANP) comme étant «une institution qui présente dans sa reconversion un phénomène original qu'on trouve rarement ailleurs. Non seulement cette armée, dans sa conception classique, est une force de défense du territoire et des acquis de la révolution, mais joue aussi un rôle de premier plan dans tous les domaines de l'édification économique du pays», attestent les observateurs du domaine relevant de la stratégie de la défense nationale en général et militaire en particulier. Le grand mérite de cette transformation revient à Houari Boumediene qui est considéré comme le père fondateur de l'institution militaire dans sa version de l'Armée nationale populaire (ANP).

L'avènement de l'ANP

Les défis qui s'imposaient à l'ANP ont fait que cette dernière s'est inspirée des expériences des armées classiques. C'est ce qui a fait que les spécialistes et les observateurs du domaine militaire soulignent que «l'ANP a entrepris un processus de réorganisation en quatre divisions interdépendantes en 1993, en plein milieu d'une situation caractérisée par le terrorisme et son cycle infernal de la violence. Elle dispose également de nombreuses brigades et de régiments autonomes. Ses antécédents lointains étaient les unités militaires classiques». L'ANP a développé une conception de défense nationale dont l'apport et la contribution dans le développement national est avéré. Le Service national est l'un des piliers de cette jonction et cohésion entre les éléments de cette glorieuse institution et la société. Le terrorisme islamiste a été vaincu grâce à ce caractère populaire de l'ANP et son ancrage social. Depuis, l'ANP s'est donnée comme objectif de faire de cet appareil de sauvegarde de la souveraineté et de défense nationale un outil plus moderne, plus professionnel, en le dotant de tous les moyens de la guerre moderne et de la stratégie militaire.

La formation très poussée et de haute qualité sont devenues le leitmotiv de l'ANP qui profite des nouvelles techniques et des expériences dans le monde de l'art militaire afin de pouvoir assurer la défense du territoire national et la sauvegarde de la souveraineté du pays.

L'armement moderne dont dispose l'ANP et la maîtrise des techniques et des stratégies de la guerre donnent à l'armée algérienne la force qui lui revient en tant que puissance régionale par excellence.

L'ANP est au diapason des changements qui caractérisent les armées du monde. Les nouvelles guerres de quatrième génération et les guerres hybrides sont traitées d'une manière qui font de l'ANP une force à ne pas sous-estimer en la matière.

L'Armée nationale populaire assure le rôle de bouclier sûr pour l'État national et le peuple algérien. Les nouveaux enjeux qui se dessinent aux plans international et régional, placent l'armée algérienne au premier rang dans la défense des acquis de la révolution et la grande marche de développement national depuis l'indépendance.