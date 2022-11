Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a affirmé que la présence personnelle au Sommet d'Alger de l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, au Sommet d'Alger confirme l'intérêt qu'il accorde à l'intégration arabe et la promotion de l'action arabe commune. Dans une interview accordée à l'agence de presse du Qatar (QNA), Salah Goudjil a souligné que cette présence à ce rendez-vous sera une motivation de plus pour atteindre les objectifs et renforcer l'action arabe commune pour faire face aux défis et aux mutations que connaît le monde. Précisant que le Sommet d'Alger se veut rassembleur et réunificateur, le deuxième homme du pays met l'accent sur la nécessité de plus de coordination et de solidarité, notant que l'État du Qatar est un membre actif et influent de la Ligue arabe, et l'Émir contribue positivement à chaque plan d'action conjoint visant à servir les intérêts de la nation arabe. Mettant en avant les efforts de l'Algérie de donner à l'action arabe de nouvelles perspectives, Salah Goudjil a souligné la nécessaire recherche d'alternatives appropriées pour les pays au vu des mutations mondiales accélérées et la polarisation aiguë. Abordant les relations algéro-qataries, Salah Goudjil relèvera que cette coopération, loin d'être un slogan, se concrétise sur le terrain. D'autant, a-t-il rappelé que le Qatar s'est toujours montré solidaire de l'Algérie, y compris durant la guerre de libération. Les échanges de visites au plus haut niveau démontre la solidité de ces relations, affirme Salah Goudjil, qui précise que « le Qatar est l'un des plus importants investisseurs en Algérie», ajoutant que les deux pays «ont encore beaucoup à faire ensemble au niveau diplomatique, politique, économique, commercial, culturel, et même dans le domaine sportif». À ce sujet, Salah Goudjil a affirmé que l'organisation par le Qatar du Mondial 2022 de football est « un événement historique dans tous les sens du terme» du fait que «le monde du football se réunira pour la première fois dans un pays arabe». Dans la foulée, le président du Conseil de la nation a félicité le Qatar pour l'organisation des Jeux asiatiques de 2030. Concernant la coopération parlementaire, Salah Goudjil a qualifié les premières élections du Conseil de la Choura de l'État du Qatar en octobre 2021 «de saut qualitatif» consolidant «la pratique démocratique» et «élargit la participation citoyenne au processus politique». Cette complémentarité parlementaire peut être un facteur pour approfondir les relations bilatérales et renforcer le partenariat», souligne Salah Goudjil. Concernant l'appréciation du Qatar du succès de l'Algérie dans le rassemblement des factions palestiniennes, Salah Goudjil a déclaré que «les dirigeants qataris ont toujours servi de médiateur pour résoudre les différends interpalestiniens» et «Doha a toujours oeuvrer pour l'application de l'Initiative de paix arabe en 2002 à Beyrouth». Pour étayer ses propos, Salah Goudjil rappellera le parrainage du Qatar des négociations en Afghanistan, et la signature de l'Accord de Doha pour la paix au Tchad. Autant de succès qui s'ajoutent aux contributions du Qatar à la paix et à la sécurité internationales.