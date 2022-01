Une approche d'égal à égal. Les relations Europe-Afrique sont légendaires et doivent se vivifier des réalités du moment. On nous les promet d'égal à égal et motivées par des orientations et domaines de coopération, jusqu'aux prochaines retrouvailles.

Même par égoïsme, les 28 pays européens et les pays africains devant participer au 6e sommet Union européenne (UE)-Afrique, devront adopter, à Bruxelles, une stratégie conjointe qui doit permettre l'établissement d'un nouveau partenariat économique et politique. Un sommet appelé à se tenir dans un climat particulier, Covid-19 oblige, mais aussi parce que les défis et les menaces mais encore les envies et les besoins n'ont peut-être jamais été aussi intenses entre les deux continents. Des retrouvailles très attendues des deux rives de la Méditerranée. C'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement européens auront l'occasion de discuter directement avec leurs homologues africains, depuis le sommet d'Abidjan de 2007. Un occasion pour les deux partenaires de tirer un trait sur une asymétrie qu'ils assurent vouloir laisser derrière eux. Autant de défis à relever à même de transformer la relation entre les deux continents, en misant sur davantage d'entraide. Un défi pour les deux parties qui doivent mettre en oeuvre sérieusement le plan d'action sur lequel elles se sont mises d'accord lors du précédent rendez-vous continental. Un plan d'action ayant l'ambition d'établir un partenariat «d'égal à égal» entre l'Europe et ses anciennes colonies. Un partenariat basé sur l'équité vaccinale, la migration, la transition énergétique...et la coopération sécuritaire.

D'autant que le monde a changé et le retour à la situation antérieure semble exclu. Le prochain sommet Europe-Afrique devrait le confirmer. Le contexte international a considérablement changé. La pandémie de coronavirus, outre d'avoir bouleversé l'agenda international, a considérablement bouleversé les priorités. Courtisée de toutes parts, l'Afrique réclame aujourd'hui des bases plus équitables dans ses relations avec Bruxelles. L'heure est désormais au redressement des économies Nord-Sud. Un sommet pour l'union et la solidarité. Même si le continent «noir» n'a plus vraiment besoin d'une Europe perçue comme un continent faible, divisé, vieillissant et sans réserves de croissance. Certes, l'UE reste le premier partenaire multilatéral.

Toutefois, au niveau bilatéral, la Chine campe toujours sur la première place du classement. Dans ce contexte, le président Macron, qui vient de prendre la présidence du Conseil européen, maintient sa volonté d'élaborer les bases d'un «new deal économique et financier» pour l'Afrique.

Sur ce point, le président sénégalais Macky Sall, qui prendra bientôt ses fonctions de nouveau président de l'UA, a d'ores et déjà averti qu'il ferait des accords de partenariats économiques l'une de ses priorités. D'autant que le bilan des accords d'association économiques conclus dans la Zone de libre-échange euro-méditerranéenne (Euromed) a de quoi laisser perplexe.

De ce fait, l'Afrique ne doit plus être vue juste comme un fournisseur de matières premières ou un grand bazar où on viendra vendre toutes sortes de produits. Aussi, une refondation complète de la relation euro-africaine est plus que d'actualité.