Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, hier, à Alger, le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, en visite en Algérie. Une visite entrant dans le cadre de la «coordination permanente entre l'Algérie et le secrétariat de la Ligue arabe concernant les préparatifs du sommet arabe, prévu les 1er et 2 novembre 2022 à Alger, ainsi que d'autres questions concernant les développements de la situation dans la région arabe sur fond de tensions que connaît la scène mondiale et leurs répercussions négatives sur les pays de la région» avait précisé, lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. Selon le communiqué des services de la Présidence, l'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

Dans une déclaration à la presse, le conseiller Djamel Rochdi, porte-parole officiel du secrétaire général de la Ligue arabe, a indiqué que les deux parties « ont abordé toutes les questions arabes» précisant que le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes «a été très attentif à la vison développée par le président Tebboune concernant la situation des pays arabes, notamment les zones de crise» ainsi qu'aux solutions avancées pour «faire face aux défis mondiaux et régionaux auxquels le monde arabe est confronté». Selon le porte-parole officiel du secrétaire général de la Ligue arabe, la réunion a été également l'occasion d'aborder «le prochain sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre prochains, y compris les sujets à l'ordre du jour au même titre que «les moyens d'activer l'action commune au niveau arabe». «L'entretien a été très instructif. J'ai senti la détermination de l'Algérie à apporter toute sa contribution et tous ses efforts possibles pour le succès du prochain sommet arabe, qui se tiendra trois ans après le

30e Sommet de Tunis en 2019» aurait confié Ahmed Aboul Gheit.

Auparavant, ce dernier a été dithyrambique envers l'Algérie. Il a salué « les efforts consentis par l'Algérie et les idées d'organisation avancées». Des idées « en vue de permettre aux dirigeants arabes de partager la célébration, par l'Algérie, du 68e anniversaire du déclenchement de la Révolution de Libération nationale» a-t-il affirmé. Dans cet ordre d'idées, Ahmed Aboul Gheit a exhorté les dirigeants arabes à «s'inspirer de cette Glorieuse Histoire pour cristalliser une vision ambitieuse à la hauteur des aspirations des peuples arabes et à même de relever efficacement les défis posés par les développements en cours sur la scène internationale». Des affirmations faites à l'issue d'une séance de travail tenue avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Une séance de travail élargie aux délégations des deux parties, a indiqué un communiqué du ministère. Une séance de travail consacrée aux dernières «retouches» pour la réussite de ce sommet arabe. Les entretiens «ont porté sur tous les aspects liés aux préparatifs du sommet arabe, prévu à Alger les 1er et 2 novembre 2022, ainsi que sur les questions internationales d'intérêt pour le monde arabe», a indiqué le communiqué précisant que les deux parties ont convenu de «poursuivre la coordination pour faire de ce sommet un succès et une étape majeure de l'action arabe commune».