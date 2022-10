«Ce sera la fête à Alger les 1er et 2 Novembre prochain», a affirmé, hier, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, au sortir de l'audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. La rencontre s'est déroulée au siège de la présidence de la République, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf. Dans sa déclaration à la presse, le diplomate égyptien a révélé que « le président Tebboune compte accueillir personnellement chaque dirigeant arabe à son arrivée à Alger». Reconnaissant l'attachement du président Tebboune à la nation arabe et son unité, Ahmed Aboul Gheit a indiqué que le chef de l'État «est parfaitement au courant de tous les dossiers et du moindre détail liés à la préparation du Sommet arabe qui se tiendra à Alger les 1er et 2 Novembre prochain». Mettant en avant la « volonté certaine du président Tebboune pour une réussite complète du Sommet arabe», le locuteur a noté que «tous les signaux indiquent que le Sommet d'Alger sera rassembleur». Aussi, a-t-il émis le voeu que les prochaines réunions des délégués permanents et des ministres des Affaires étrangères puissent aboutir à «un consensus total», ajoutant que «bon nombre de dirigeants arabes» seront présents les 1er et 2 Novembre en Algérie où règnera une ambiance festive. Dans cet ordre d'idées, Ahmed Aboul Gheit a tenu à féliciter le président Tebboune pour avoir réussi à concrétiser la Réconciliation palestinienne. «Nous souhaitons que les Palestiniens veillent à sa mise en oeuvre au pied de la lettre et en toute honnêteté pour défendre l'avenir de la Palestine», a-t-il déclaré. Dans la soirée de dimanche, le diplomate égyptien a tenu une séance de travail avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Selon un communiqué du ministère, les deux parties ont évoqué «les principaux thèmes inscrits à l'ordre du jour de ce rendez-vous», outre les perspectives d'élaboration de décisions ambitieuses qui créeraient une nouvelle dynamique pour promouvoir l'action arabe commune à même d'assurer une réponse collective et consensuelle aux défis auxquels doit faire face l'arène arabe aussi bien dans les domaines politique et sécuritaire qu'économique. Une stratégie afin de permettre à «l'organisme arabe de se positionner en tant qu'acteur influent sur la scène internationale, notamment à la lumière des mutations importantes que connaît le monde actuellement».Abordant l'accord conclu, jeudi dernier, par les factions palestiniennes réunies à Alger, le secrétaire général de la Ligue arabe «a salué le rôle du président Abdelmadjid Tebboune et ses efforts louables pour parvenir à cette entente entre les acteurs politiques palestiniens».

Dans ce cadre, les deux parties ont souligné «l'importance de valoriser l'élan généré par cette réalisation historique et de s'en inspirer pour atteindre les objectifs stratégiques envisagés par le Sommet en termes d'unification des rangs arabes et de défense des intérêts supérieurs de la nation arabe». Au terme de cette dernière rencontre avant le Sommet, les deux diplomates se sont félicités du «niveau de coordination entre l'Algérie et la Ligue des États arabes, en prévision de cette importante échéance arabe, en vue de réunir les conditions de sa réussite en réponse aux aspirations des peuples arabes à de meilleures perspectives de l'action arabe commune».