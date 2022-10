Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit a affirmé, hier à Alger, que le Sommet arabe d'Alger sera un « succès », soulignant qu'il y a une parfaite convergence de vues entre la partie algérienne et le Secrétariat général de la Ligue arabe concernant tous les points relatifs à ce rendez-vous. Le prochain Sommet arabe « sera un succès vu la bonne préparation et la parfaite organisation assurées en prévision de ce rendez-vous », a soutenu Aboul Gheit à l'issue d'une rencontre de concertations politiques bilatérales avec le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et des entretiens élargis aux délégations des deux parties. Cette rencontre a permis de « débattre de tous les axes concernant le sommet », a-t-il ajouté. « Il y a une parfaite convergence de vues avec Lamamra concernant tous les points liés au sommet », a affirmé le SG de la Ligue arabe, se félicitant de toutes les dispositions prises. Lamamra et Ahmed Aboul Gheit ont tenu des discussions bilatérales sur les derniers préparatifs ainsi que les questions phares inscrites à l'ordre du jour du 31e sommet arabe prévu les 1 et 2 novembre prochain. Ces entretiens ont été élargis aux délégations des deux parties. Le SG de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit était arrivé dimanche à Alger à la tête d'une délégation du secrétariat général pour une visite de deux jours.