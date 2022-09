Le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a affirmé, hier, que «le Sommet de la Ligue des États arabes est maintenu» et aura « bel et bien lieu à Alger». Dans un point de presse, à l'issue des travaux de la 158e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, Ahmed Aboul Gheit a annoncé que «les ministres des Affaires étrangères ont convenu à l'unanimité de tenir le Sommet arabe, au niveau des Présidents, en Algérie le 1er novembre», soulignant qu'il «n'y avait plus de place pour de nouvelles discussions sur le report ou l'annulation». Dans sa déclaration, Aboul Gheit a souligné l'importance du Sommet d'Alger.