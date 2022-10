Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a fait une déclaration sur l'événement du Sommet arabe qui se tiendra à Alger le mois de novembre prochain. À ce propos, le président palestinien a souligné que «le Sommet arabe qui se tiendra à Alger requiert une grande importance pour relancer le soutien des États arabes au peuple palestinien face à l'occupant sioniste», a-t-il mentionné.

L'Agence de presse palestinienne Wafa avait relayé les déclarations de Mahmoud Abbas en soulignant que «après avoir informé les membres du Comité de libération de la Palestine (OLP) des résultats des réunions qu'il a tenues en marge de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, Mahmoud Abbas a mis l'accent sur l'importance du Sommet arabe d'Alger, prévu le mois prochain, pour la mise en oeuvre des résolutions précédentes des Sommets arabes, notamment en ce qui concerne le soutien au peuple palestinien vivant sous l'occupation sioniste», affirme-t-on.

Le Sommet arabe, qui se déroulera prochainement à Alger, est vu par beaucoup d'observateurs et d'experts des questions du monde arabe comme une opportunité pour que la question palestinienne rebondisse à nouveau sur la scène arabe et internationale. L'Algérie mène un effort extraordinaire pour rassembler les factions palestiniennes à travers un dialogue intrinsèque pour pouvoir dépasser les clivages et les divisions qui caractérisent la situation inter-palestinienne.Dans ce sens, l'OLP a souligné qu'elle «s'engage à apporter tout le soutien possible pour assurer le succès du dialogue entre les différentes factions palestiniennes à Alger, prévu en ce mois d' octobre, afin de mettre fin à la division et de restaurer l'unité nationale palestinienne», précise- t-on. C'est la même position exprimée par l'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita qui a déclaré à ce propos: «Le Sommet arabe d'Alger constituera le plus grand évènement politique international en faveur de la cause palestinienne», et d'ajouter «sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie est capable d'unifier les factions palestiniennes et de conjuguer les efforts des pays arabes pour relever les défis auxquels fait face la nation arabo-musulmane», a rappelé l'ambassadeur de l'État de Palestine à Alger.

L'Algérie n'a pas cessé de soutenir la cause palestinienne dans le cadre des résolutions de l'ONU comme étant une question de décolonisation en se référant à la légalité internationale.Les dirigeants des États arabes qui participeront au Sommet d'Alger, ont réitéré leur détermination de trouver une issue consensuelle au sein de la Ligue arabe à la question palestinienne pour en finir avec cette situation de divisions et de désaccords qui ont trop duré.