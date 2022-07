Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a eu, hier à Alger, des entretiens avec son homologue syrien, Fayçal Al-Mekdad... Un entretien qui a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté de renforcer la coopération et de passer en revue les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d'intérêt commun, a indiqué un communiqué du ministère. C'est la première visite en Algérie d'un chef de la diplomatie syrienne.

La dernière remonte à mars 2016 du temps de feu Walid Al-Mouallem. Le chef de la diplomatie syrienne, en visite en Algérie pour assister à la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, a informé Ramtane Lamamra des derniers développements sur les plans sécuritaire et politique en Syrie, de la situation économique et des efforts consentis pour un règlement global de la crise et ses retombées dans divers domaines.

Les deux parties ont, par ailleurs, abordé les derniers développements dans la région du Monde arabe et les préparatifs en cours pour le prochain Sommet arabe, prévu les 1er et 2 novembre 2022 à Alger, coïncidant avec le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, selon la même source.

Les deux parties ont «convenu de poursuivre les consultations et la coordination en prévision des prochaines échéances bilatérales et multilatérales». Cette rencontre intervient au moment où l'Algérie milite pour le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Au début du mois, Ramtane Lamamra a plaidé à Beyrouth lors de la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères, pour le retour de la Syrie affirmant que ««l'Algérie ne s'oppose pas au retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe du fait que la Syrie en est membre fondateur».

En marge des festivités, le chef de la diplomatie syrienne s'est entretenu avec le président tunisien Kaïs Saïed. Une réunion qui laisse présager, selon des sources, une renormalisation des relations entre Damas et Tunis, après une décennie de rupture du temps de l'ancien président Moncef Merzouki.

La rencontre entre Al-Mekdad et Kaïs Saïed est la deuxième rencontre entre un responsable syrien et un responsable tunisien depuis cette période, après la rencontre avec le ministre tunisien des Affaires étrangères Othman Al-Jarandi en août dernier.