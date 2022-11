Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a affirmé que la 31e session du Sommet de la Ligue arabe abrité par l'Algérie a été couronnée par un consensus arabe et marquée par la sincérité du débat autour des questions décisives intéressant le citoyen arabe. Boughali a félicité le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour «l'acquis historique» qu'il a réalisé au sommet de rassemblement arabe, saluant «ses efforts louables pour la réussite de la 31e session du Sommet de la Ligue arabe couronné par un consensus arabe, en réalisant le rêve du citoyen arabe». Le président de l'APN a adressé au nom des députés de l'APN «ses félicitations au président Tebboune pour le grand succès réalisé par notre pays grâce à Monsieur le président de la République dans la gestion des travaux du Sommet et la bonne maîtrise des technologies modernes, à la faveur des moyens mobilisés et des conditions d'hospitalité assurées pour les hôtes de l'Algérie». «Tout homme libre dans cette terre pure se doit de transmettre à votre excellence sa reconnaissance et sa gratitude, ainsi que ses chaleureuses félicitations pour l'acquis historique que vous avez réalisé au Sommet de rassemblement arabe «, a écrit Boughali.».