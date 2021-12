Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a appelé «tous les secteurs, les institutions, et tous les acteurs de la société civile à l'élaboration de programmes à la hauteur» des manifestations du

11 Décembre 1960 par «fidélité à notre mémoire et en reconnaissance des sacrifices des martyrs», relevant la nécessité de «mettre l'accent sur la nécessité de sensibiliser les nouvelles générations à notre glorieuse histoire et de consacrer notre attachement à la mémoire de notre nation». une question mémorielle dont il a fait son cheval de bataille.

Une question mise au centre de ses préoccupations durant ces deux années de magistrature suprême. Le chef de l'état a réaffirmé, hier,le «souci ferme» de traiter les dossiers de l'Histoire et de la Mémoire «sans complaisance ni compromissions» et avec «le sens aigu des responsabilités que requiert le traitement impartial et intègre, loin des engouements et de la prédominance de la pensée colonialiste arrogante sur des lobbies incapables de s'affranchir eux-mêmes de leur extrémisme chronique.» En effet, nier une Histoire pour arracher un peuple à ses racines a toujours été en première ligne des guerres. Aussi, sa réhabilitation doit être en première ligne de la construction de la paix. Le patrimoine est vecteur de communion.

Le préserver, le raconter est un acte de résistance face à la barbarie. Dans ce cadre, le traitement de la question de la Mémoire, avec discernement, clairvoyance, loin des passions et des rancoeurs, n'a jamais été aussi fort que durant ces deux dernières années. Pour Abdelmadjid Tebboune, l'intérêt accordé à la question, loin de toutes considérations conjoncturelles, est «un devoir national sacré, ne tolérant aucun marchandage» dans le cadre des relations bilatérales entre l'Algérie et la France, et «qui restera en tête des préoccupations de l'Etat afin d'immuniser la personnalité nationale». Joignant l'acte à la parole, le chef de l'Etat vient de remporter une nouvelle victoire en obligeant la France à ouvrer «avec 15 ans d'avance» les archives concernant les enquêtes judiciaires conduites par l'armée colonialiste durant la Guerre de Libération nationale. L'ouverture des archives était «une partie intégrante de la Mémoire nationale» a indiqué Abdelamdjid Tebboune dans un entretien accordé aux médias nationaux, précisant que la France devait restituer à l'Algérie celles concernant «la période ottomane» et «les insurrections populaires» durant la colonisation. Un autre fait d'armes à son actif, après avoir permis à l'Algérie de récupérer 24 crânes de Chouhada originaires de différentes régions du pays, tombés au champ d'honneur au xixe siècle, martyrs des premiers temps de la résistance à la colonisation française et dont les restes étaient conservés depuis plus d'un siècle et demi au Muséum d'Histoire naturelle de Paris (France). Un processus appelé à être poursuivi, afin de rapatrier les restes des Chouhada, d'autant qu'il existe en France des restes mortuaires de près de 100 résistants algériens.

Un engagement du chef de l'Etat aux Martyrs. Une promesse faite au peuple. Ses engagements se sont également traduits par le lancement, au cours d'une cérémonie officielle organisée à la veille du 66ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954, de la chaîne de la Mémoire, spécialisée dans l'histoire de l'Algérie.

En octobre dernier, le président Tebboune a décrété l'observation d'une minute de silence, le 17 octobre de chaque année à 11h, à travers tout le territoire national, à la mémoire des Chouhada des massacres du 17 Octobre 1961 à Paris. Et ce après avoir institué une «Journée nationale de la mémoire», à l'occasion du 75e anniversaire des massacres commis en Algérie par le colonialisme français le 8 Mai 1945. Une manière de préserver cette mémoire -élément déterminant de l'identité nationale- de toute altération et de la transmettre aux générations futures, car sauver l'héritage signifie sauver l'histoire du peuple.

Un peuple sans histoire, sans patrimoine, est un peuple perdu. Un peuple mort.