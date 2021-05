«Sur ordre du président de la République Abdelmadjid Tebboune, le siège du ministère des Affaires étrangères a été baptisé du nom de feu Mohamed Seddik Benyahia», a indiqué Sabri Boukadoum, chef de la diplomatie algérienne lors de la cérémonie de la commémoration du 39e anniversaire de la disparition de Mohamed Seddik Benyahia, qui s'est déroulée, hier, au siège de son département. «C'est une occasion pour rappeler la mort du moudjahid symbole Mohamed Seddik Benyahia avec des meilleurs enfants de la diplomatie algérienne dans un accident tragique qui reste gravé dans la mémoire collective du peuple algérien», a déclaré Boukadoum.

Le défunt a marqué de son empreinte la diplomatie algérienne.

Ceux qui ont eu l'insigne honneur de travailler à ses côtés lui reconnaissent sa modestie, sa discrétion et sa modération, mais aussi ses qualités exceptionnelles de diplomate qui jouissait d'une parfaite maîtrise des concepts des relations internationales.

Mohamed Seddik Benyahia est né le 30 janvier 1932 à Jijel. Diplômé de l'université d'Alger, jeune avocat de 28 ans, il fit le tour du monde pour assurer la représentation du FLN au Caire, aux Nations unies (en 1957), à Accra (1958), à Monrovia (1959), en Indonésie, à Londres et ailleurs. Il a été secrétaire général de la Présidence du GPRA et membre de la délégation algérienne ayant négocié les accords d'Évian en 1962. Il a également fait partie de la délégation algérienne aux pourparlers de Melun en 1960. À l'indépendance, Benyahia a occupé le poste d'ambassadeur à Moscou et à Londres. Il a été ministre de l'Information de 1966 à 1970 avant de devenir ministre de l'Enseignement supérieur de 1970 à 1977 puis ministre des Finances jusqu'à 1979 pour passer ensuite au département des Affaires étrangères jusqu' à sa mort en 1982.

C'est cet homme qu'a perdu l'Algérie, il y a 39 ans. En apprenant que son ministre des Affaires étrangères a péri dans un tragique accident d'avion, ce 3 mai 1982 l'Algérie entière qui a plongé dans le deuil. Il périra et, avec lui, huit cadres du ministère des Affaires étrangères, un journaliste de l'APS ainsi que les quatre membres d'équipage.

«L'Amérique restera à jamais reconnaissante à Seddik Benyahia»

Dans un vibrant hommage, l'ambassade des Etats-Unis en Algérie a salué, hier, la mémoire du défunt ministre des Affaires étrangères algérien, Mohamed Seddik Benyahia. «L'Amérique restera à jamais reconnaissante à Benyahia et à ses collègues diplomates algériens pour avoir facilité la libération des 52 diplomates américains retenus en otage pendant 444 jours après que les manifestants ont pris d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran», rappelle l'ambassade sur sa page Facebook, accompagnée d'une photo du ministre algérien avec le sous-secrétaire d'Etat américain Warren Christopher. Le rôle joué par Benyahia dans le dénouement de la crise des 52 otages américains retenus au siège de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran, a été déterminant puisque il a réussi à convaincre les deux parties à signer l'accord d'Alger le 19 janvier 1981.