Le secrétaire général de l'Opep, Haitham Al Ghais, effectuera une visite de travail à Alger du 15 au 17 octobre en cours, a indiqué, hier, le ministère de l'Energie et des Mines dans un communiqué. « Sur invitation du ministre de l'Energie et des Mines, Monsieur Mohamed Arkab, le secrétaire général de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Haitham Al Ghais, effectuera une visite de travail à Alger du 15 au 17 octobre 2022 », indique la même source. Le ministre de l'Energie et des Mines et le secrétaire général de l'Opep tiendront une réunion de travail sur la situation du marché pétrolier international et ses perspectives d'évolution à court et moyen termes, souligne le ministère. Lors de sa visite, Al Ghais aura également des entretiens avec les hauts responsables du secteur des hydrocarbures en Algérie, notamment avec le PDG du groupe Sonatrach.